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«Реал» интересуется нападающим «Ливерпуля»

сегодня, 11:47

«Реал» интересуется нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.

Данный переход может состояться летом, «сливочные» хотят таким образом заменить Карима Бензема, когда тот покинет клуб. На текущем чемпионате мира в Катаре «Реал» следит за несколькими нападающими. Речь идет также о Коди Гакпо из ПСВ и Ришарлисоне из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что состав мадридского клуба мог пополнить бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:25
Если с ним сравнивать, то тогда уж лучше Чичарито подписать. Если серьезно, точно нет, кроме Нкунку Кудуса думаю никто не подойдет, все остальные заняты на долго и серьезно.
A.S.A
A.S.A ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 19:03
А как на счет Эрлинга Лосано?
monah-10
monah-10 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 18:38
Раньше думать надо было, летом... А прям сейчас Кудус зашел бы как влитой.
A.S.A
A.S.A ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 18:14
Каждый бы хотел Нкунку, но болельщикам Челси повезло больше всего
monah-10
monah-10 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 17:56
Я тоже не ахти был по трансферу Нуньеса, по мне лучше бы Нкунку взяли, и дешевле и результативней вышло бы.
Djorax
Djorax ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 17:28
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 17:13
    Ла Лига для Нуньеса отличный вариант. Но не знаю, подойдёт ли он Реалу...
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 14:23
    Сливочные привезут какого-нибудь Вини из Бразилии на место Бензема.
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 13:23
    Нуньес очень сырой для АПЛ. К 26 годам может быть начнет что то показывать. Но пока можно ставить в один ряд с Кейта. Промахнулся Клопп. Нуньес не для топ-клуба.

    Гокпо кот в мешке. Типо Депая, Антони, которые чутка сверкнули и их схватили,а на деле пшик. Опять же для топ клуба.

    Ришарлисон в шпорах : 10 матчей 0 голов и травмы. Но в сборной сейчас очень хорош. Единственный вариант, который действительно нужен Мадриду!
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 12:34
    утка
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 12:32
    Карим еще поиграет на высшем уровне......
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 12:32
    А Дарвин тоже еврей ?
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 12:29, ред.
    Как мне кажется, Нуньес изначально не подходил под систему Клоппа, и первое время он действительно не показывал то, чего от него ждали, но в последнее время дела у Дарвина пошли в гору, освоился, стал забивать, но все же думаю ЛаЛига была бы более подходящим местом продолжения карьеры для него, и
    стилистически подходит больше, и климатические условия такие же как были в Португалии. Заиграет ли он в Мадридском Реале, думаю да.

    Насчет Гакпо не знаю что и сказать, он играет как-то неуклюже, но при этом забивает практически в каждом матче что в Эрадивизии, что на ЧМ! Как он будет играть на позиции чистого центрфорварда неизвестно, но игрок талантливый, это видно.

    Что касается Ришарлисона, то думаю заполучить его будет сложнее всего, у бразильца отлично складываются дела при в АПЛ, Конте отлично внедрил его в свой футбол. В Реале он так же может хорошо и быстро вписаться в игру, т.к там и соотечественников много, и языковой барьер будет отсутствовать, но вот есть одна проблема - у него хромает реализация.

    А вот кого бы я посоветовал Мадридцам, так это Габриэль Жезус! Пахарь тот еще, правда лично я как болельщик Арсенала буду против данного перехода.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 12:12
    Рановато списывать Бензема.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 12:06
    Хорошо показывает себя на ЧМ.
    Гость
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