«Реал» интересуется нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.
Данный переход может состояться летом, «сливочные» хотят таким образом заменить Карима Бензема, когда тот покинет клуб. На текущем чемпионате мира в Катаре «Реал» следит за несколькими нападающими. Речь идет также о Коди Гакпо из ПСВ и Ришарлисоне из «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что состав мадридского клуба мог пополнить бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
стилистически подходит больше, и климатические условия такие же как были в Португалии. Заиграет ли он в Мадридском Реале, думаю да.
Насчет Гакпо не знаю что и сказать, он играет как-то неуклюже, но при этом забивает практически в каждом матче что в Эрадивизии, что на ЧМ! Как он будет играть на позиции чистого центрфорварда неизвестно, но игрок талантливый, это видно.
Что касается Ришарлисона, то думаю заполучить его будет сложнее всего, у бразильца отлично складываются дела при в АПЛ, Конте отлично внедрил его в свой футбол. В Реале он так же может хорошо и быстро вписаться в игру, т.к там и соотечественников много, и языковой барьер будет отсутствовать, но вот есть одна проблема - у него хромает реализация.
А вот кого бы я посоветовал Мадридцам, так это Габриэль Жезус! Пахарь тот еще, правда лично я как болельщик Арсенала буду против данного перехода.
стилистически подходит больше, и климатические условия такие же как были в Португалии. Заиграет ли он в Мадридском Реале, думаю да.
Насчет Гакпо не знаю что и сказать, он играет как-то неуклюже, но при этом забивает практически в каждом матче что в Эрадивизии, что на ЧМ! Как он будет играть на позиции чистого центрфорварда неизвестно, но игрок талантливый, это видно.
Что касается Ришарлисона, то думаю заполучить его будет сложнее всего, у бразильца отлично складываются дела при в АПЛ, Конте отлично внедрил его в свой футбол. В Реале он так же может хорошо и быстро вписаться в игру, т.к там и соотечественников много, и языковой барьер будет отсутствовать, но вот есть одна проблема - у него хромает реализация.
А вот кого бы я посоветовал Мадридцам, так это Габриэль Жезус! Пахарь тот еще, правда лично я как болельщик Арсенала буду против данного перехода.