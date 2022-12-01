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сегодня, 11:47

«Реал» интересуется нападающим «Ливерпуля» .

Данный переход может состояться летом, «сливочные» хотят таким образом заменить Карима Бензема, когда тот покинет клуб. На текущем чемпионате мира в Катаре «Реал» следит за несколькими нападающими. Речь идет также о Коди Гакпо из ПСВ и Ришарлисоне из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что состав мадридского клуба мог пополнить бывший игрок «Манчестер Юнайтед».