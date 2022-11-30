Роналду хотел вернуться в «Реал»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытался вернуться в «Реал». Об этом рассказал агент Паулу Барбоза.
Криштиану по своей инициативе вел диалог с «Реалом» и хотел отыграть там до конца сезона, учитывая, что у Бензема травма.
Мне известно, что он этим интересовался. Думаю, что его цели таковы.
Мне кажется, что у него есть и другие варианты. Несмотря на непростую обстановку в Англии, он может попытаться пополнить состав «Челси». Еще у него есть вариант с «Атлетико».
Ему срочно надо уходить к шейхам, там он ещё пару лет будет выглядеть королевой, а потом он и там всем надоесть и его и оттуда выкинут как шавку.
Ему срочно надо уходить к шейхам, там он ещё пару лет будет выглядеть королевой, а потом он и там всем надоесть и его и оттуда выкинут как шавку.
Это у Португалии девиз: В МЕНЬШИНСТВЕ, НО С МЕНЬШИНСТВОМ.
Это у Португалии девиз: В МЕНЬШИНСТВЕ, НО С МЕНЬШИНСТВОМ.