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Роналду хотел вернуться в «Реал»

вчера, 23:20

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытался вернуться в «Реал». Об этом рассказал агент Паулу Барбоза.

Криштиану по своей инициативе вел диалог с «Реалом» и хотел отыграть там до конца сезона, учитывая, что у Бензема травма.

Мне известно, что он этим интересовался. Думаю, что его цели таковы.

Мне кажется, что у него есть и другие варианты. Несмотря на непростую обстановку в Англии, он может попытаться пополнить состав «Челси». Еще у него есть вариант с «Атлетико».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:49, ред.
От фанатиков гея-нарцисса в СМИ только и слышно, что им все интересуются и он нарасхват, возможно, что эти фанатики просто сидят у него на зарплате и по его указанию пускают слухи, а по факту узнаём, что он сам ко всем напрашивается, но его все посылают.
Ему срочно надо уходить к шейхам, там он ещё пару лет будет выглядеть королевой, а потом он и там всем надоесть и его и оттуда выкинут как шавку.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:20
А вот это уже лишнее.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:44
Можно было бы и попробовать более красиво уйти. Но Рон сам тоже виноват. Оставил величайший след в истоии Реала, а при этом сложно назвать его мадридистом. Вряд ли он будет потом приезжать на матчи Реала и т. д.
Swift2005
Swift2005
сегодня в 00:15, ред.
Реалу такие обузы больше не нужны. Пусть устраивается на ресепшен в свою гостиницу
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:14
Интересно было бы посмотреть на его возвращения в Реал
karnager
karnager
сегодня в 00:04
Ну прям "все его хотят") На расхват
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:00
А я про что...
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 23:40
Вряд ли Реал хочет играть в меньшинстве.

Это у Португалии девиз: В МЕНЬШИНСТВЕ, НО С МЕНЬШИНСТВОМ.
нечитайло
нечитайло
вчера в 23:36
Езжайте в Америку
протон
протон
вчера в 23:32
На самом деле, идея хорошая. Учитывая ситуацию с форвардами в Реале.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 23:26
В добрый путь!
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