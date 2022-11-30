Роналду хотел вернуться в «Реал»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» пытался вернуться в «Реал». Об этом рассказал агент Паулу Барбоза.

Криштиану по своей инициативе вел диалог с «Реалом» и хотел отыграть там до конца сезона, учитывая, что у Бензема травма.

Мне известно, что он этим интересовался. Думаю, что его цели таковы.

Мне кажется, что у него есть и другие варианты. Несмотря на непростую обстановку в Англии, он может попытаться пополнить состав «Челси». Еще у него есть вариант с «Атлетико».