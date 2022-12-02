Шалимов: «Не думаю, что Испания специально проиграла Японии»

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вчера, 19:41

Российский тренер поделился мнением о том, что сборная Испании могла специально выбирать соперника в 1/8 финала ЧМ -2022.

Испанцы уступили команде Японии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:2) и заняли 2-е место в своей группе. Соперником «красной фурии» в первом раунде плей-офф будет сборная Марокко.