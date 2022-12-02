Шалимов: «Не думаю, что Испания специально проиграла Японии»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о том, что сборная Испании могла специально выбирать соперника в 1/8 финала ЧМ-2022.
Испанцы уступили команде Японии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:2) и заняли 2-е место в своей группе. Соперником «красной фурии» в первом раунде плей-офф будет сборная Марокко.
Некоторые считают, что Испания специально проиграла Японии для более лёгкой сетки? Испания может и Марокко проиграть. Но так не делается. Подобные истории в футболе были, но они заканчивались очень плохо. Я думаю, что Испания точно не занималась такими вещами.
Рано нам еще в Азию, в Европе то сборные послабже !
Рано нам еще в Азию, в Европе то сборные послабже !
В СССР секса нет!
В СССР секса нет!