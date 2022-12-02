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Шалимов: «Не думаю, что Испания специально проиграла Японии»

вчера, 19:41
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония2 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о том, что сборная Испании могла специально выбирать соперника в 1/8 финала ЧМ-2022.

Испанцы уступили команде Японии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:2) и заняли 2-е место в своей группе. Соперником «красной фурии» в первом раунде плей-офф будет сборная Марокко.

Некоторые считают, что Испания специально проиграла Японии для более лёгкой сетки? Испания может и Марокко проиграть. Но так не делается. Подобные истории в футболе были, но они заканчивались очень плохо. Я думаю, что Испания точно не занималась такими вещами.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 20:31
Просто со второго места соперник оказался проще.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:26
Трудно сказать, может Испания и не специально проиграла, но вот что Япония специально выиграла - это точно :)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:14
Наврядли это возможно.
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:05
Азиаты то что творят !
Рано нам еще в Азию, в Европе то сборные послабже !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:58
Как можно допустить такое действо!?

В СССР секса нет!
matrix333
matrix333
вчера в 19:42
А может и так. Это чемпионат мира, есть расчеты.
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