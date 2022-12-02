Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Мостовой: «Для корейцев выход в плей-офф — это настоящая сказка»

вчера, 21:01
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выходе Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022.

На этом чемпионате мира всё часто оставляют на последний тур, где происходит «ламбада». После вчерашней победы Японии думал, что сегодня Южная Корея тоже может обыграть Португалию. Для корейцев это настоящая сказка. Южная Корея должна была ещё Гану обыгрывать. Корейцы похожи на японцев.

Всё равно молодцы, что пользуются своим шансом: причём не случайно, а по игре — своей запредельной дисциплиной и самоотдачей. Раньше им не хватало мастерства, но сейчас они выросли, играя в Европе. Я очень рад за корейцев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гаджиев: «Если говорить по отношению к делу, то вылет Германии заслуженный»
Вчера, 23:58
Гранат: «Нефутбольные причины привели к вылету Германии с ЧМ-2022»
Вчера, 22:24
Шалимов: «Не думаю, что Испания специально проиграла Японии»
Вчера, 19:41
Арбитр Федотов прокомментировал назначенный пенальти в матче Гана — Уругвай
Вчера, 19:14
Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Не думали о возможной отставке Сторожука»
Вчера, 18:57
Генсек РФС Митрофанов: «Логичнее играть в Азии, чем вообще не играть»
Вчера, 18:32
Сортировать
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:04
Корейцы похожи на японцев... Эта новость очень поразила Мостового. Страшно подумать что с ним будет. когда он узнает, что и китайцы тоже на них похожи.
Capral
Capral
вчера в 21:46
Корея в 2002 выходила в полуфинал- это уже не сказка.
3xuxyscze29k
3xuxyscze29k
вчера в 21:22
Сколько игр, сколько сенсаций!!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 21:19
Не зря оставил Джорджиана Де Арраскаэту в своей команде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:14
Они теперь там, у себя всем игрокам помятники поставят при жизни!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 