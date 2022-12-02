Мостовой: «Для корейцев выход в плей-офф — это настоящая сказка»

Экс-футболист сборной России поделился мнением о выходе Южной Кореи в плей-офф ЧМ -2022.

На этом чемпионате мира всё часто оставляют на последний тур, где происходит «ламбада». После вчерашней победы Японии думал, что сегодня Южная Корея тоже может обыграть Португалию. Для корейцев это настоящая сказка. Южная Корея должна была ещё Гану обыгрывать. Корейцы похожи на японцев.

Всё равно молодцы, что пользуются своим шансом: причём не случайно, а по игре — своей запредельной дисциплиной и самоотдачей. Раньше им не хватало мастерства, но сейчас они выросли, играя в Европе. Я очень рад за корейцев.