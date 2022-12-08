Чемпион мира по боксу Фьюри — о форме Роналду: «Возраст никого не щадит»

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о физической форме нападающего .

Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, он жил как король.

Но и он уже не в лучшей форме, находится на спаде. Даже учитывая то, как сильно он о себе заботится. Представьте, что будет с боксёром, которого избивали на протяжении 20 лет.

Возраст никого не пощадит, как бы ты ни жил. Даже если ты никогда не выпивал, не рисковал собой, возраст возьмёт своё.