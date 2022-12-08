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Чемпион мира по боксу Фьюри — о форме Роналду: «Возраст никого не щадит»

вчера, 20:28

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о физической форме нападающего Криштиану Роналду.

Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, он жил как король.

Но и он уже не в лучшей форме, находится на спаде. Даже учитывая то, как сильно он о себе заботится. Представьте, что будет с боксёром, которого избивали на протяжении 20 лет.

Возраст никого не пощадит, как бы ты ни жил. Даже если ты никогда не выпивал, не рисковал собой, возраст возьмёт своё.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:59
Летом Гешу явно кто-то ударил .. Может Фьюри по пьянке?... Хе-хе..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:51
Это точно, Рон выглядит на свой возраст, а Месми вообще как бухарик за 40 выглядит. Так что спорт и бабки против времени ничего не могут
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 20:48
Ну бокс намного сложнее и опаснее потому,что бьют по голове и органам, а возраст достигнет всех. Колени становятся дряхлее,дыхалка слабее, и сердцебиение учащеннее…
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 20:39
Бокс это не футбол.
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