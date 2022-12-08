Магуайр признал, что был недостаточно хорош в этом сезоне

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свою игру в текущем году:

Не сказал бы, что в сборной и в МЮ разное давление. Есть давление от игры на чемпионате мира за Англию на этой стадии – ведь это главный турнир на планете. В «Манчестер Юнайтед» я нахожусь под гораздо более пристальным вниманием. Анализируется всё, что я делаю. Каждый мой пас. В каждом голе, который мы пропускаем, виноват защитник.

Я три года играл в каждом матче, но последний сезон получился недостаточно хорошим. Все в команде играли не очень хорошо, и нашу игру разбирали по косточкам. Никого в конце сезона не хвалили.

Последний год выдался тяжелым, и я, пожалуй, играл не так хорошо, как предыдущие пять лет на топ-уровне. Но я думаю, что в течение карьеры только у Лионеля Месси и Криштиану Роналду не было спадов.