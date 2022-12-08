Джеко оценил шансы «Интера» в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», а также о планах миланского клуба на этот турнир:

Лига чемпионов — самое важное соревнование для нас, игроков. Это то, где мы чувствуем себя лучше всего: начало матчей с этим гимном всегда даёт вам что-то особенное.

Мы хотим попытаться добиться больших результатов в Лиге чемпионов, но сначала мы должны подумать о чемпионате, Кубке Италии и Суперкубке. До матча с «Порту» предстоит сыграть ещё много игр, но в этом году в Лиге чемпионов мы хотим добиться большего, нежели в прошлом сезоне.