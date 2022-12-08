Луис Энрике: «Мне жаль, что я не смог сделать для вас больше»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике написал прощальное письмо после увольнения с поста наставника национальной команды.
Спасибо игрокам, которые были образцовыми в своем поведении и верны моим идеям. Мне жаль, что я не смог сделать для вас больше. Благодарю весь персонал и болельщиков, которые неизменно демонстрировали свою поддержку нашей команде в самые трудные моменты.
Желаю, чтобы новый тренер добился всего, чего он захочет. Вперед, Испания!
Странно, что решение приняли не сразу после игры с Марокко. Человек не вызывает лучшего защитника Испании последних десяти лет, одного из сильнейших текущих защитников маринует на лавке, а в ЦЗ ставит одного из лучших опорников, который играет у Гвардиолы. И издевается над Бускетсом, оставляя играть его 120 минут....
Пи.Си. Мостовой свободен, хуже не будет ...:)))
Странно, что решение приняли не сразу после игры с Марокко. Человек не вызывает лучшего защитника Испании последних десяти лет, одного из сильнейших текущих защитников маринует на лавке, а в ЦЗ ставит одного из лучших опорников, который играет у Гвардиолы. И издевается над Бускетсом, оставляя играть его 120 минут....
Пи.Си. Мостовой свободен, хуже не будет ...:)))