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Луис Энрике: «Мне жаль, что я не смог сделать для вас больше»

вчера, 19:45

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике написал прощальное письмо после увольнения с поста наставника национальной команды.

Спасибо игрокам, которые были образцовыми в своем поведении и верны моим идеям. Мне жаль, что я не смог сделать для вас больше. Благодарю весь персонал и болельщиков, которые неизменно демонстрировали свою поддержку нашей команде в самые трудные моменты.

Желаю, чтобы новый тренер добился всего, чего он захочет. Вперед, Испания!

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shlomo2
shlomo2
вчера в 19:54
Честно говоря, сборная Испании 3 года в пустую потратила с ним у руля. Попахивало откровенным кумовством. Этот ненужный ватокат, тики така, просто кошмар. Надеюсь придет хороший специалист, который будет звать в состав игроков которые заслуживают этого, а не тех кто ему нравится....

Странно, что решение приняли не сразу после игры с Марокко. Человек не вызывает лучшего защитника Испании последних десяти лет, одного из сильнейших текущих защитников маринует на лавке, а в ЦЗ ставит одного из лучших опорников, который играет у Гвардиолы. И издевается над Бускетсом, оставляя играть его 120 минут....

Пи.Си. Мостовой свободен, хуже не будет ...:)))
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