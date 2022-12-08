Луис Энрике: «Мне жаль, что я не смог сделать для вас больше»

Бывший главный тренер сборной Испании написал прощальное письмо после увольнения с поста наставника национальной команды.

Спасибо игрокам, которые были образцовыми в своем поведении и верны моим идеям. Мне жаль, что я не смог сделать для вас больше. Благодарю весь персонал и болельщиков, которые неизменно демонстрировали свою поддержку нашей команде в самые трудные моменты.

Желаю, чтобы новый тренер добился всего, чего он захочет. Вперед, Испания!