«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»

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вчера, 16:16

«Фламенго» объявил о выкупе защитника у «Спартака».

Футболист перешёл в бразильскую команду на правах аренды из московского клуба в марте нынешнего года. Новое соглашение будет действовать до 31 декабря 2027 года. Сумма сделки составила 7 млн евро.

Айртон провёл за «Фламенго» 41 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Игрок вместе с командой выиграл Кубок Либертадорес 2022.