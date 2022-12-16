«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»

«Фламенго» объявил о выкупе защитника Айртона у «Спартака».
Футболист перешёл в бразильскую команду на правах аренды из московского клуба в марте нынешнего года. Новое соглашение будет действовать до 31 декабря 2027 года. Сумма сделки составила 7 млн евро.
Айртон провёл за «Фламенго» 41 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Игрок вместе с командой выиграл Кубок Либертадорес 2022.
Спасибо Айртону за время, проведённое в Спартаке - помог выиграть серебряные медали и Кубок России. Носился по бровке как электричка и не филонил.
Хорошо, что сумели выручить аж 7 млн евро за бразильца. Брали его в своё время за 6 млн, так что продали дороже, чем купили. Можно будет потратить деньги на ЦЗ и левого защитника. Правда, пишут о рассрочке платежей на 4 года.
Спасибо Айртону за время, проведённое в Спартаке - помог выиграть серебряные медали и Кубок России. Носился по бровке как электричка и не филонил.
Хорошо, что сумели выручить аж 7 млн евро за бразильца. Брали его в своё время за 6 млн, так что продали дороже, чем купили. Можно будет потратить деньги на ЦЗ и левого защитника. Правда, пишут о рассрочке платежей на 4 года.