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«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»

вчера, 16:16

«Фламенго» объявил о выкупе защитника Айртона у «Спартака».

Футболист перешёл в бразильскую команду на правах аренды из московского клуба в марте нынешнего года. Новое соглашение будет действовать до 31 декабря 2027 года. Сумма сделки составила 7 млн евро.

Айртон провёл за «Фламенго» 41 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Игрок вместе с командой выиграл Кубок Либертадорес 2022.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:30
То, что Спартак сумел именно продать Айртона - это большой успех!
ABir
ABir
вчера в 18:06
Честно отпахал по левой бровке в Спартаке! Удачи во Фламенго!
makkie
makkie
вчера в 16:25
Ожидаемо!
Спасибо Айртону за время, проведённое в Спартаке - помог выиграть серебряные медали и Кубок России. Носился по бровке как электричка и не филонил.

Хорошо, что сумели выручить аж 7 млн евро за бразильца. Брали его в своё время за 6 млн, так что продали дороже, чем купили. Можно будет потратить деньги на ЦЗ и левого защитника. Правда, пишут о рассрочке платежей на 4 года.
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