«Реал» выложил 72 миллиона евро за преемника Бензема. 16-летнего бразильца называют новым Роналдо

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вчера, 15:05

Приедет в Мадрид в 2024 году.

Мадридский «Реал» продолжает наводить шороху на бразильском рынке игроков. Испанский гранд давно научился работать на перспективу – так в команде уже появились преемники предыдущего поколения «сливочных». На этот раз взяли бразильца, который в будущем заменит мадридцам обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема.

16-летний бразилец за 72 миллиона евро

Футболку «Реала» в скором времени примерит Эндрик – это центральный нападающий «Палмейраса», который проводит первый сезон на взрослом уровне.

Игрок на перспективу обошелся «сливочным» в 72 миллиона евро – это сумма с учетом налогов, гарантированно бразильский коллектив получит за форварда 35 миллионов, а с учетом бонусов – до 60.

Эндрик выделялся еще на молодежном уровне – за 5 лет выступлений в системе «Палмейраса» бразилец забил 165 голов в 169 матчах, отметился 7-ю мячами за 7 игр юношеского Кубка Сан-Паулу. После этого турнира скауты европейских клубов начали следить за ним особенно пристально – в разное время появлялись инсайды об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Реала».

Теперь, когда Эндрик начал выступать уже за основу «Палмейраса», он стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии и за 7 встреч отметился 3-мя взятиями ворот.

Эксперты отмечают его универсальность, навык бить с двух ног, работу в прессинге и традиционную для Бразилии техничность. Уже в юном возрасте центрфорварда сравнивают с Роналдо и Ромарио. Проще говоря, спрос на вундеркинда абсолютно оправдан.

Сам 16-летний нападающий после оформления сделки просто счастлив:

Я благодарю «Палмейрас» за то, что он дал мне все, что нужно, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Клуб помог мне осуществить мои мечты и уважает мои желания и желания моей семьи. Он навсегда клуб моего сердца. Пока я не присоединюсь к «Реалу», я буду продолжать посвящать себя бразильскому клубу, как и всегда. Я готов предложить «Палмейрасу» еще больше на поле: больше голов, больше побед, больше титулов и еще больше счастья для наших болельщиков.

Приедет только в 2024 году

Все-таки 18-ти лет Эндрику еще не исполнилось – договариваться мадридцам пришлось не только с клубом и игроком, но еще и с семьей нападающего. Стороны сошлись на том, что в Испанию форвард отправится после наступления совершеннолетия.

Такие действия, возможно, и следовало бы оценить как необдуманные – однако сливочные проворачивают такую сделку не в первый раз. Это уже можно назвать трансферной политикой Флорентино Переса. Только за последние 5 лет испанский гранд заранее договаривался о подписании Винисиуса и Родриго.

Права на первого у «Фламенго» «Реал» приобрел, когда тому было 17 лет. За вингера выложили 45 миллионов евро. Начинал Винисиус во второй команде мадридцев и постепенно дошел до основы клуба. Предыдущий и нынешний сезоны показывают, что с выбором селекционеры команды не ошиблись – годом ранее Винисиус забил 17 мячей и отдал 10 ассистов за 35 матчей в Ла Лиге, а сейчас идет по чемпионату с 6-ю голами и 3-мя ассистами после 14-ти встреч.

Соглашение о подписании второго было достигнуто годом позже – тогда Родриго тоже исполнилось 17. Правый крайний пока только закрепляется в статусе игрока старта, зато показывает приличную результативность – сделку по нему тоже можно признать удачной.

Сейчас в «Кастилье» (вторая команда «Реала») дозревает Винисиус Тобиас – его из «Интернасьонала» перехватил «Шахтер», а за испанский коллектив защитник выступает на правах аренды.

В подобных действиях на рынке мадридцы преуспели. Поэтому есть основания полагать, что и Эндрик, стоимость которого Transfermarkt уже оценивает в 20 миллионов евро, в перспективе станет важной частью «сливочных».

Будет перенимать опыт Бензема

И все же нынешнее нападение «Реала» — это не Эндрик, а Карим. Француз все еще держит планку. Предыдущий сезон стал для него прорывным – он постепенно приближался к «Золотому мячу» после ухода из клуба Криштиану Роналду, а в 2022 году наконец забрал награду.

В нынешний сезон Бензема тоже влетел лихо – оформил дубль в ворота «Эспаньола», забил по голу в матчах с «Барселоной» и «Эльче». Ударный старт смазала травма – из-за нее форвард пропустил почти весь чемпионат мира. И хоть появляются слухи, что Карим успел восстановиться, в финале мы его вряд ли увидим.

Возраст 34-летнего нападающего неизбежно даст о себе знать – после травмы он восстановился, но никто не знает, сколько еще футболист сможет держать привычный темп. «Реал» вовремя начал готовить почву для его преемника. И даже так переход к новому форварду должен быть плавным.

Контракт Бензема со «сливочными» действует до окончания текущего сезона – для всех будет лучше его продлить. Боссам испанского гранда не придется ломать голову, кем заменить француза, пока растет Эндрик, и смена поколений на острие атаки произойдет позже. Сам 16-летний бразилец получит опытного наставника, который впитал в себя дух «Реала». А у Карима будет достойная пенсия в виде дополнительных пары лет в основе «сливочных».