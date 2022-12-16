«Реал» выложил 72 миллиона евро за преемника Бензема. 16-летнего бразильца называют новым Роналдо

Приедет в Мадрид в 2024 году.
Мадридский «Реал» продолжает наводить шороху на бразильском рынке игроков. Испанский гранд давно научился работать на перспективу – так в команде уже появились преемники предыдущего поколения «сливочных». На этот раз взяли бразильца, который в будущем заменит мадридцам обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема.
16-летний бразилец за 72 миллиона евро
Футболку «Реала» в скором времени примерит Эндрик – это центральный нападающий «Палмейраса», который проводит первый сезон на взрослом уровне.
Игрок на перспективу обошелся «сливочным» в 72 миллиона евро – это сумма с учетом налогов, гарантированно бразильский коллектив получит за форварда 35 миллионов, а с учетом бонусов – до 60.
Эндрик выделялся еще на молодежном уровне – за 5 лет выступлений в системе «Палмейраса» бразилец забил 165 голов в 169 матчах, отметился 7-ю мячами за 7 игр юношеского Кубка Сан-Паулу. После этого турнира скауты европейских клубов начали следить за ним особенно пристально – в разное время появлялись инсайды об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Реала».
Теперь, когда Эндрик начал выступать уже за основу «Палмейраса», он стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии и за 7 встреч отметился 3-мя взятиями ворот.
Эксперты отмечают его универсальность, навык бить с двух ног, работу в прессинге и традиционную для Бразилии техничность. Уже в юном возрасте центрфорварда сравнивают с Роналдо и Ромарио. Проще говоря, спрос на вундеркинда абсолютно оправдан.
Сам 16-летний нападающий после оформления сделки просто счастлив:
Я благодарю «Палмейрас» за то, что он дал мне все, что нужно, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Клуб помог мне осуществить мои мечты и уважает мои желания и желания моей семьи. Он навсегда клуб моего сердца.
Пока я не присоединюсь к «Реалу», я буду продолжать посвящать себя бразильскому клубу, как и всегда. Я готов предложить «Палмейрасу» еще больше на поле: больше голов, больше побед, больше титулов и еще больше счастья для наших болельщиков.
Приедет только в 2024 году
Все-таки 18-ти лет Эндрику еще не исполнилось – договариваться мадридцам пришлось не только с клубом и игроком, но еще и с семьей нападающего. Стороны сошлись на том, что в Испанию форвард отправится после наступления совершеннолетия.
Такие действия, возможно, и следовало бы оценить как необдуманные – однако сливочные проворачивают такую сделку не в первый раз. Это уже можно назвать трансферной политикой Флорентино Переса. Только за последние 5 лет испанский гранд заранее договаривался о подписании Винисиуса и Родриго.
Права на первого у «Фламенго» «Реал» приобрел, когда тому было 17 лет. За вингера выложили 45 миллионов евро. Начинал Винисиус во второй команде мадридцев и постепенно дошел до основы клуба. Предыдущий и нынешний сезоны показывают, что с выбором селекционеры команды не ошиблись – годом ранее Винисиус забил 17 мячей и отдал 10 ассистов за 35 матчей в Ла Лиге, а сейчас идет по чемпионату с 6-ю голами и 3-мя ассистами после 14-ти встреч.
Соглашение о подписании второго было достигнуто годом позже – тогда Родриго тоже исполнилось 17. Правый крайний пока только закрепляется в статусе игрока старта, зато показывает приличную результативность – сделку по нему тоже можно признать удачной.
Сейчас в «Кастилье» (вторая команда «Реала») дозревает Винисиус Тобиас – его из «Интернасьонала» перехватил «Шахтер», а за испанский коллектив защитник выступает на правах аренды.
В подобных действиях на рынке мадридцы преуспели. Поэтому есть основания полагать, что и Эндрик, стоимость которого Transfermarkt уже оценивает в 20 миллионов евро, в перспективе станет важной частью «сливочных».
Будет перенимать опыт Бензема
И все же нынешнее нападение «Реала» — это не Эндрик, а Карим. Француз все еще держит планку. Предыдущий сезон стал для него прорывным – он постепенно приближался к «Золотому мячу» после ухода из клуба Криштиану Роналду, а в 2022 году наконец забрал награду.
В нынешний сезон Бензема тоже влетел лихо – оформил дубль в ворота «Эспаньола», забил по голу в матчах с «Барселоной» и «Эльче». Ударный старт смазала травма – из-за нее форвард пропустил почти весь чемпионат мира. И хоть появляются слухи, что Карим успел восстановиться, в финале мы его вряд ли увидим.
Возраст 34-летнего нападающего неизбежно даст о себе знать – после травмы он восстановился, но никто не знает, сколько еще футболист сможет держать привычный темп. «Реал» вовремя начал готовить почву для его преемника. И даже так переход к новому форварду должен быть плавным.
Контракт Бензема со «сливочными» действует до окончания текущего сезона – для всех будет лучше его продлить. Боссам испанского гранда не придется ломать голову, кем заменить француза, пока растет Эндрик, и смена поколений на острие атаки произойдет позже. Сам 16-летний бразилец получит опытного наставника, который впитал в себя дух «Реала». А у Карима будет достойная пенсия в виде дополнительных пары лет в основе «сливочных».
На выходе мадридцы получат звездное трио из Бразилии в группе атаки – Винисиус, Эндрик и Родриго в перспективе будут разрывать Ла Лигу и наверняка принесут не одну победу в ЛЧ.
Никто не ожидал что Модрич будет держать уровень так долго, брали ему на замену но не каждый сможет его вытеснить из основы.
У нас покупки на перспективу, как Каземиро и Винисиус, к примеру, хотя бы не пытаемся выдать чушь за реальность,как вы с вашей академией.
У вас ведь она лучшая в мире))чуть ли не каждый год вылупляются легенды футбола, помним всех этих Кркичей, Куэнок, Тэлльо, Деулофеу)))
Никто не ожидал что Модрич будет держать уровень так долго, брали ему на замену но не каждый сможет его вытеснить из основы.
У нас покупки на перспективу, как Каземиро и Винисиус, к примеру, хотя бы не пытаемся выдать чушь за реальность,как вы с вашей академией.
У вас ведь она лучшая в мире))чуть ли не каждый год вылупляются легенды футбола, помним всех этих Кркичей, Куэнок, Тэлльо, Деулофеу)))