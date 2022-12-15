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Эндрик — новый игрок «Реала»

вчера, 20:16

Мадридский «Реал» объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» Эндрика. Он присоединится к команде в июле 2024 года.

Сам игрок так прокомментировал свой переход:

Я благодарю «Палмейрас» за то, что он дал мне все, что мне нужно, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Клуб помог мне осуществить мои мечты и уважает мои желания и желания моей семьи. Он навсегда клуб моего сердца.

Пока я не присоединюсь к «Реалу», я буду продолжать посвящать себя бразильскому клубу, как и всегда. Я готов предложить «Палмейрасу» еще больше на поле: больше голов, больше побед, больше титулов и еще больше счастья для наших болельщиков.

Испанский клуб заплатит за 16-летнего форварда € 72 млн. Контракт между футболистом и «Реалом» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.

В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр.

Эндрик — новый игрок «Реала»

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:02
Барса воспитывает таких игроков как Педри, Гави, которые в свои 18 лет разрывают и выигрывают индивидуальные награды, а эти платят огромные деньги за 16-ти летнего мальчика похожего на старика 😀
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:31
Футбольный мир окончательно сходит с ума…72 млн за 16 летнего мальчишку (хоть и талантливого)
Gelious
Gelious ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 22:14
Его и продали хорошо. Да и вернется может
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:08
Эдегора тоже в 16 лет брали.
makkie
makkie
вчера в 20:53
Судя по нарезкам, это второй Мбаппе или Неймар как минимум.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:40
72 ляма за 16 летнего паренька, который сможет переехать в Мадрид только через 1.5 года, это серьезный риск, но если он действительно заиграет, то риск оправдает себя, а если нет, то это будет фиаско.
А так, жедаю удачи пареньку и больших достижений в карьере!
valt134
valt134
вчера в 20:28
А на вид Эндрику под тридцатник.
Гость
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