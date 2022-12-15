Эндрик — новый игрок «Реала»

Мадридский «Реал» объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» . Он присоединится к команде в июле 2024 года.

Сам игрок так прокомментировал свой переход:

Я благодарю «Палмейрас» за то, что он дал мне все, что мне нужно, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Клуб помог мне осуществить мои мечты и уважает мои желания и желания моей семьи. Он навсегда клуб моего сердца.

Пока я не присоединюсь к «Реалу», я буду продолжать посвящать себя бразильскому клубу, как и всегда. Я готов предложить «Палмейрасу» еще больше на поле: больше голов, больше побед, больше титулов и еще больше счастья для наших болельщиков.