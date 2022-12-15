Эндрик — новый игрок «Реала»

Мадридский «Реал» объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» Эндрика. Он присоединится к команде в июле 2024 года.
Сам игрок так прокомментировал свой переход:
Я благодарю «Палмейрас» за то, что он дал мне все, что мне нужно, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Клуб помог мне осуществить мои мечты и уважает мои желания и желания моей семьи. Он навсегда клуб моего сердца.
Пока я не присоединюсь к «Реалу», я буду продолжать посвящать себя бразильскому клубу, как и всегда. Я готов предложить «Палмейрасу» еще больше на поле: больше голов, больше побед, больше титулов и еще больше счастья для наших болельщиков.
Испанский клуб заплатит за 16-летнего форварда € 72 млн. Контракт между футболистом и «Реалом» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.
В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр.
А так, жедаю удачи пареньку и больших достижений в карьере!
А так, жедаю удачи пареньку и больших достижений в карьере!