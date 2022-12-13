Марио Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом»

Бразильский «Интернасьонал» объявил о переходе в команду защитника Марио Фернандеса.
Бывший игрок ЦСКА подписал контракт с бразильским клубом до конца 2023 года.
Бразильский «Интернасьонал» объявил о переходе в команду защитника Марио Фернандеса.
Бывший игрок ЦСКА подписал контракт с бразильским клубом до конца 2023 года.
Оказывается по их мнению Марио предатель и последняя 75...
Не ожидал от армейцев подобного. Очень гнусно...
Оказывается по их мнению Марио предатель и последняя 75...
Не ожидал от армейцев подобного. Очень гнусно...
Он очень умный и хитрый цыган.
Зачем ругаться он поступил очень грамотно и культурно.По КИНУЛ😉 очень тихо мирно.
Он очень умный и хитрый цыган.
Зачем ругаться он поступил очень грамотно и культурно.По КИНУЛ😉 очень тихо мирно.