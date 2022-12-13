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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыБразилия. Серия А 2022

Марио Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом»

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:44
Всегда относился к Марио хорошо, как к игроку ЦСКА, так и сборной, но я не понимаю ветеранов армейцев (официальные лица отмалчиваются).
Оказывается по их мнению Марио предатель и последняя 75...
Не ожидал от армейцев подобного. Очень гнусно...
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:33
Бразилец обманул еврея! Что то новое, либо Гинер теряет хватку!)
Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов
сегодня в 20:30
Удачи! Спасибо за все!!!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 19:55
Вот любопытно что: а если его в сборную вызовут, он приедет играть?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:26
Физкультпривет уважаемый.
Он очень умный и хитрый цыган.
Зачем ругаться он поступил очень грамотно и культурно.По КИНУЛ😉 очень тихо мирно.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 19:07
Марио на халяву получил российское гражданство. Нехило заработал, а когда на Россию навалились недруги свалил подальше "соотечественичек" Гыгыгы
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 18:55
Если Вы о фотографии в этом новости, то ничего особенно довольного в его лице я не вижу.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 18:53
А как же армеец Марио?!.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 18:44
Какая неустойка? ЦСКА приостановил временно контракт с ним до декабря 23 г. До этого временит Марио свободный от обязательств человек, как и ЦСКА перед ним.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:28
Таким довольным его не видел). Летите голуби, летите).
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:23
Почему ЦСКА не получил неустойку?
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