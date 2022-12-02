Хазри объявил о завершении карьеры в сборной Туниса

Полузащитник сборной Туниса объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Сборная Туниса не вышла в плей-офф ЧМ -2022, заняв третье место в своей группе. В последнем матче африканская команда обыграла Францию (1:0), единственный мяч в этой встрече забил Хазри.

После матча с Францией я сказал всем, что это подходящий момент для того, чтобы уйти. Поблагодарил всех и пожелал им всего наилучшего. Горжусь тем, что я дал своей стране в последние годы, и верю, что у этого поколения светлое будущее.