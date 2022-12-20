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Агент Клаудиньо прокомментировал информацию об интересе «Палмейрас»

вчера, 18:24

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в «Палмейрас»:

Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Он хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба.

Ранее появилась информация, согласно которой бразильский клуб намерен провести встречу с агентом Клаудиньо и представителями «Зенита», чтобы обсудить возможный переход.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:43
золото, всё ради золота !
( имеется в виду, конечно, 1 место в РПЛ !)
knd2p8vw8hqf
knd2p8vw8hqf
вчера в 18:34
Для агента любой переход, это деньги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
Зачем ему уходить из золотой клетки.
Гость
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