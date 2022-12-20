Агент Клаудиньо прокомментировал информацию об интересе «Палмейрас»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в «Палмейрас»:
Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Он хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба.
Ранее появилась информация, согласно которой бразильский клуб намерен провести встречу с агентом Клаудиньо и представителями «Зенита», чтобы обсудить возможный переход.
( имеется в виду, конечно, 1 место в РПЛ !)
( имеется в виду, конечно, 1 место в РПЛ !)