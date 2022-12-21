«Рубин» вернулся под управление руководства Республики Татарстан

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вчера, 22:32

«Рубин», по инициативе министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, стал автономной некоммерческой организацией.

Постановление в среду, 21 декабря, подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В течение 30 дней министерство земельных и имущественных отношений должно утвердить устав организации, обеспечить государственную регистрацию и внести в Кабинет Министров Республики предложения по составу правления.

В документе сказано, что контроль за исполнением постановления возложен на министерство земельных и имущественных отношений.

До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал ООО . Владельцем частного клуба был его генеральный директор .

Ранее мы сообщали, что новым руководителем клуба может стать Марат Сафиуллин — глава УФНС по Татарстану, который является многолетним болельщиком «Рубина».