Матч звёзд Кубка России и жеребьёвка плей-офф пройдут 3 декабря

1669710556

вчера, 11:29

3 декабря состоится матч звёзд Кубка России.

Футболисты из клубов Пути РПЛ и Пути регионов сыграют в шоу-матче. Они будут поделены на две команды, соответствующие сетке плей-офф и проведут два тайма по пятнадцать минут в формате «5х5». Участие примут , , , и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавших в розыгрыше Кубка России.

Также пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. После развлекательной программы пройдёт жеребьёвка плей-офф турнира.