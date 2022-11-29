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Матч звёзд Кубка России и жеребьёвка плей-офф пройдут 3 декабря

вчера, 11:29

3 декабря состоится матч звёзд Кубка России.

Футболисты из клубов Пути РПЛ и Пути регионов сыграют в шоу-матче. Они будут поделены на две команды, соответствующие сетке плей-офф и проведут два тайма по пятнадцать минут в формате «5х5». Участие примут Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавших в розыгрыше Кубка России.

Также пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. После развлекательной программы пройдёт жеребьёвка плей-офф турнира.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:43
Бойцам - дисквалификация, а провокатору Промесу почётная акция.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:17
скоро своя ЛЧ будет и ЧЕ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 15:44
Ничего не имею против Кварацхелии, но Сутормин разумеется не звезда. В матчах Кубка скорее Пиняев звезда. А Хвича к Кубку РФ не имеет никакого отношения, хотя игрок приличный
lotsman
lotsman
вчера в 15:44
Интересная шоу программа.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:28
Промес снова какую-нибудь драку замутит и тихо свалит.
alexamit
alexamit
вчера в 14:51
Боже мой! Нет предела тупости нашего РФС!!!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:38
нужно пригласить Никольсона Собольева и Бароса, пусть устроят драку 3 на три
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:40
Хвича играл 1 сезон в Локомотиве и 3 сезона в Рубине и теперь феерит в составе Наполи. В отличие от Сутормина, который Звезда, но не Кубка России, а скамейки запасных Зенита. Поэтому логичней пригласить Кварацхелию, но не Сутормина или Гасилина. В других видах спорта, например баскетбол или хоккей, для участия в подобных Матчах звезд, организаторы приглашают выдающихся спортсменов, а не тех, кому можно заплатить 1 рубль за участие в шоу и еще показать по ТВ, чтобы о них вспомнили. Жаль Сутормина, что прозябает в запасе Чемпионов России и не может раскрыть свой потенциал.
adekvat
adekvat
вчера в 13:27
Драчунов надо было позвать, выдать боксерские перчатки, вот это было бы шоу.
bpaq6zmnb884
bpaq6zmnb884 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:55
Вполне согласен, пока идёт чемпионат
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 12:41
А какое отношение к Кубку РФ имеет Хвича? А реально одна звезда из РПЛ играет в Европе - это Головин. А Промес - реальная "звезда" Кубка особенно с учетом его гнусного поведения на последней игре Кубка.. Стыдоба!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 12:22
А мне нравится этот розыгрыш кубка России,отличная задумка .Уверен что престиж кубка уже подняли .
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 12:21
Звезды Кубка России Сутормин и Гасилин? По каким показателям "зазвездили" этих ребят? В матчах Кубка России за всю свою футбольную карьеру они забили "на двоих" аж ТРИ ГОЛА! Да и в целом, ну никак, Сутормин и Гасилин не могут считаться "звездами". Как и Пиняев, только подающий надежды вырасти хорошим футболистом. Пригласили бы в ШОУ Кварацхелию, Вот это уже Звезда, почти, местного розлива
ОПС
ОПС
вчера в 12:15
Нг очень то интересно послк ЧМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:31
Могли бы и на полные составы набрать. Но идея шоу хорошая...
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