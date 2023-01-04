Бывший тренер «Реала» возглавил «Маккаби» из Тель-Авива

«Маккаби» из Тель-Авива объявил о назначении Айтора Каранки новым главным тренером команды.
Ранее израильский клуб покинул Владимир Ивич, который стал наставником «Краснодара».
Соглашение подписано до июня 2024 года. Дебютирует в клубе специалист 7 января в матче чемпионата с «Ашдодом».
49-летний Каранка работал в юношеской сборной Испании, был помощником Жозе Моуриньо в «Реале». Испанец ранее возглавлял «Мидлсбро», «Ноттингем Форест», «Бирмингем Сити» и «Гранаду», которую покинул в прошлом году.