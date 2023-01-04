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«Краснодар» возглавил сербский тренер Владимир Ивич

вчера, 12:33

Новым главным тренером «Краснодара» стал Владимир Ивич.

Контракт с сербским специалистом подписан на 2 года. Его помощниками станут Милош Веселинович и Синиша Гогич. Тренером по работе с вратарями будет Христос Келпекис.

Ивич ранее возглавлял греческий ПАОК, с которым выиграл Кубок Греции в 2017 году, а также «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива. С израильским клубом Ивич два года подряд выигрывал чемпионат.

Бывший наставник Александр Сторожук займёт аналогичную должность во второй команде «быков».

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 16:48
Всяко лучше, чем физрук Сторожук с короной на голове.
dok66
dok66
вчера в 16:45
Есть у Ивица "инстинкт победителя" . Надеюсь это поможет и в работе в Краснодаре . Удачи ему .
Capral
Capral
вчера в 15:17
Для Сторожука Краснодар-2, это повышение!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
«Краснодар» возглавил сербский тренер Владимир Ивич.
Хочу поздравить болельщиков Быков с новым главным тренером !
На мой субъективный взгляд, это очень хорошее приобретение для Быков. И тому есть факты , его работа в клубе ПАОК в котором и заканчивал свою игровую карьеру, а потом успешно работал и в Маккаби . Тренер с хорошим послужным списком, своим взглядом на футбол и железной дисциплиной , которой кстати иногда не хватает нашим футболистам . Надеюсь этот контракт принесёт команде и клубу новые вершины и достижения. От себя пожелаю Быкам только Удачи ! Всем Добра !
Сп62
Сп62
вчера в 14:22
Думаю, что из разряда: повезёт - не повезёт.
протон
протон
вчера в 14:13
Прекрасное назначение. Тренер дважды выигрывал израильский чемпионат, выигрывал кубок Греции, становился тренером сезона в Греции, тренером месяца в английском чемпионшипе. Возраст для тренера еще молодой, на бумаге должен оживить Краснодар.
Плохо то, что на Русском не изъясняется. Но ничего, Сербский Русскому сродни, поэтому надеемся, что понимание придёт быстро.
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:52
Всем комсомолом смеялись
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:31
Владимир Ивич Ленин....
ДСА
ДСА
вчера в 12:49
Возможно у него и получится вывести Краснодар на новый уровень.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:48
Шалом Володя!!!
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