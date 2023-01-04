«Краснодар» возглавил сербский тренер Владимир Ивич.

Новым главным тренером «Краснодара» стал Владимир Ивич.
Контракт с сербским специалистом подписан на 2 года. Его помощниками станут Милош Веселинович и Синиша Гогич. Тренером по работе с вратарями будет Христос Келпекис.
Ивич ранее возглавлял греческий ПАОК, с которым выиграл Кубок Греции в 2017 году, а также «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива. С израильским клубом Ивич два года подряд выигрывал чемпионат.
Бывший наставник Александр Сторожук займёт аналогичную должность во второй команде «быков».
Хочу поздравить болельщиков Быков с новым главным тренером !
На мой субъективный взгляд, это очень хорошее приобретение для Быков. И тому есть факты , его работа в клубе ПАОК в котором и заканчивал свою игровую карьеру, а потом успешно работал и в Маккаби . Тренер с хорошим послужным списком, своим взглядом на футбол и железной дисциплиной , которой кстати иногда не хватает нашим футболистам . Надеюсь этот контракт принесёт команде и клубу новые вершины и достижения. От себя пожелаю Быкам только Удачи ! Всем Добра !
Хочу поздравить болельщиков Быков с новым главным тренером !
На мой субъективный взгляд, это очень хорошее приобретение для Быков. И тому есть факты , его работа в клубе ПАОК в котором и заканчивал свою игровую карьеру, а потом успешно работал и в Маккаби . Тренер с хорошим послужным списком, своим взглядом на футбол и железной дисциплиной , которой кстати иногда не хватает нашим футболистам . Надеюсь этот контракт принесёт команде и клубу новые вершины и достижения. От себя пожелаю Быкам только Удачи ! Всем Добра !
Плохо то, что на Русском не изъясняется. Но ничего, Сербский Русскому сродни, поэтому надеемся, что понимание придёт быстро.
Плохо то, что на Русском не изъясняется. Но ничего, Сербский Русскому сродни, поэтому надеемся, что понимание придёт быстро.