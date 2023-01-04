«Краснодар» возглавил сербский тренер Владимир Ивич.

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вчера, 12:33

Новым главным тренером «Краснодара» стал .

Контракт с сербским специалистом подписан на 2 года. Его помощниками станут Милош Веселинович и Синиша Гогич. Тренером по работе с вратарями будет Христос Келпекис.

Ивич ранее возглавлял греческий ПАОК , с которым выиграл Кубок Греции в 2017 году, а также «Уотфорд» и «Маккаби» из Тель-Авива. С израильским клубом Ивич два года подряд выигрывал чемпионат.

Бывший наставник Александр Сторожук займёт аналогичную должность во второй команде «быков».