«Краснодар» ставит на деспота, одержимого результатом. Ивич не принимает слабость

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вчера, 13:46

Похоже, Галицкий устал проигрывать.

Перспективный

Впервые в истории «Краснодар» возглавил тренер, у которого может быть будущее в топ-5. Фарке не берем в расчет, не выводил на поле в официальных матчах. У Муслина было прошлое во французских клубах, но в «Краснодар» серб попал в плохой форме. Кононов и Шалимов – наставники для середняков РПЛ . Мусаев не уехал в Испанию, а Ганчаренко не нужен никому в Германии. Сторожук вернулся во вторую команду «Краснодара».

Ивич в Чемпионшипе с «Уотфордом» отработал неудачно, как и Слуцкий, хотя там была разница, к которой еще вернемся. А сначала важно обозначить разницу между всеми бывшими тренерами «Краснодара» и новым. В 45 лет Ивич является перспективным специалистом. Серб выигрывал Кубок Греции с ПАОКом одиозного Саввиди, а затем дважды был чемпионом Израиля с «Маккаби» из Тель-Авива. Всюду работал с позиции силы и агрессии.

Деспотичный

Слуцкого любили в «Халл Сити» футболисты и фанаты, журналисты и боссы. В этом разница с Ивичем и «Уотфордом». Владимир настроил против себя важных игроков, хотя задачей было возвращение в АПЛ . Фанат больших вызовов, желающий показать максимум, закрутил «гайки». Футболисты, которых не отпустили после вылета, капризничали. Руководство тоже «помогло» Ивичу утонуть, не выдали денег на освежение состава. Владимир наладил игру, доверял, но звезды «Уотфорда», оставленные в запасе, устроили бунт. Боссы «шершней» выбрали игроков, а не тренера, как поступил Федун с Каррерой.

«Уотфорд» выгнал Ивича после того, как серба назвали «Тренером месяца» в лиге. Деспотизм Ивича не всегда работает против его команд. В Израиле за два чемпионских сезона не проигрывал в регулярном чемпионате в 52 поединках, а конкурентом был «Маккаби» из Хайфы, который осенью обыграл дома «Ювентус» в ЛЧ . В раунде плей-офф у Ивича было два поражения, по одному на каждый «золотой» сезон. Опережал конкурента с огромным отрывом – на 31 и 14 пунктов. «Уотфорд» не принял подход Ивича, но это не значит, что тренер плохой. После отставки поднялись в АПЛ – оставил багаж.

Результативный

Во всех смыслах. Результат, результат, результат. О нем Владимир говорит чаще всего. Ивич не держится за одну тактику. Если в клубе эпидемия травм – изменит схему. Фанат дисциплины на поле, но гибкий наставник. Демонстрировал это всюду, где работал. Греки и евреи отзываются о нем хорошо. И даже англичане отмечали, что с отставкой Ивича в «Уотфорде» поторопились. Возвращение в Израиль не получилось триумфальным, но его «Маккаби» Тель-Авив на втором месте, а не на восьмом, как «Краснодар».

У команд Ивича приятный и понятный футбол. Агрессивный, вертикальный, атакующий – «Маккаби» Тель-Авив первый по забитым мячам. И одновременно серб умеет поставить игру в защите. Израильский клуб пропустил 7 мячей в 16 турах, результат в стиле «Зенита» в РПЛ . Сафонов о защите с подобной организацией может только мечтать. Если зимой Ивичу разрешат точечные трансферы, то «горожане», где и так неплохой состав, получат гармонию и баланс, а именно их не было годами, потому и страдали.

Характерный

Если не самодур, то его волевые качества выручат. При нем прибавляли молодые, может прокачать Сперцяна до трансфера. Ивич похож на плохого парня из сербского кино, а его балканский акцент при общении на английском языке лишь добавляет образу цельности. Стеклянные глаза выдают жесткого человека, хотя на словах такой же прямой:

Слушайте, без давления ты не можешь вырасти. Для меня это самое важное – давление в работе. Особенно это касается тренеров и футболистов. В футболе, если хочешь расти, тебе нужно это давление.

Как безвольный «Краснодар», который искал другой образ с помощью камбэков и сэйвов Сафонова, уживется с наставником в стиле Конте? Смущает, что в Англии критиковали Ивича за поверхностный анализ игры – посмотрим, насколько тонкий тактически. Но проблемой краснодарцев является отсутствие воли. Видим несоответствие между вывеской, на которой «бык», и бездарным стилем обороны.

«Краснодар» на восьмом месте. Проиграли шесть матчей, трижды разгромно. И одновременно в четырех пунктах от четвертой строчки. А третьим идет «Ростов», где Карпин не может давать гарантии, что сезон продолжится так, как начался, ведь всегда могут продать лидеров зимой. Ивичу будет несложно изменить «Краснодар» к лучшему, ведь глупо теряли очки не только в матчах с «Факелом».

Представительный

Ивич насмотрелся на странных боссов. Галицкий нормальнее его предыдущих начальников. Сергей Николаевич покинул исполком РФС по состоянию здоровья. Надеемся, что хотя бы в футболе повезет. «Краснодар» по возможностям не уступает соседям из Сочи и Ростова-на-Дону, а те были в тройке. Ивич это видит, приехал не только за хорошими деньгами. «Краснодар» — интересный проект. Есть молодежь, хватит денег на точечное усиление состава.

Появится тренер-вожак – станет лучше. Но только если не будет глупых конфликтов. Вряд ли Сторожук и Мусаев были такими жесткими, как серб. У него есть международный опыт и эго точно крупнее. У Ивича половина лексикона состоит из слов, связанных с армейскими порядками. ЦСКА от наставника отказался, но Владимир поработает в РПЛ . В худшем случае Ивич повторит в Краснодаре ошибки Ганчаренко, коренных изменений не увидим.

В лучшем «Краснодар» повзрослеет. Ганчаренко не научил подстраиваться под соперников, а Ивич этим славится. Впервые в истории клуба приглашают тренера с концепцией, а не стилем. Ивич как молодой Бердыев, даже если его команда явно хуже оппонента – дерутся до конца. Серб может с пониманием и снисходительно, как профессионалы реагируют на увлеченных дилетантов, относиться к футбольным ремаркам Галицкого. А затем поступит так, как выгоднее команде.