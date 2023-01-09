Глушаков покинул «Химки»

Полузащитник «Химок» объявил о том, что покидает подмосковный клуб. Футболист дал комментарий по этому поводу.

Был на медосмотре, просто приезжал пораньше, чем вся команда. Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный (смеется). Как врачи сказали, бегать еще могу долго, даже показатели улучшились.

А потом встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы «Химок», моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У «Химок» теперь другой вектор развития. Ничего страшного — пожали руки и расстались хорошими друзьями.

Проблемы с выплатой зарплаты? Не собираюсь говорить на эту тему. Скажу о себе: рассчитаемся по контракту и заберу трудовую книжку. Жизнь продолжается, посмотрим, как будет дальше. «Химки» — непредсказуемый клуб, кто знает, может еще вернусь, все может быть (смеется).