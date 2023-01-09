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Глушаков покинул «Химки»

вчера, 19:24

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объявил о том, что покидает подмосковный клуб. Футболист дал комментарий по этому поводу.

Был на медосмотре, просто приезжал пораньше, чем вся команда. Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный (смеется). Как врачи сказали, бегать еще могу долго, даже показатели улучшились.

А потом встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы «Химок», моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У «Химок» теперь другой вектор развития. Ничего страшного — пожали руки и расстались хорошими друзьями.

Проблемы с выплатой зарплаты? Не собираюсь говорить на эту тему. Скажу о себе: рассчитаемся по контракту и заберу трудовую книжку. Жизнь продолжается, посмотрим, как будет дальше. «Химки» — непредсказуемый клуб, кто знает, может еще вернусь, все может быть (смеется).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:33
В "Аль-Наср" собрался.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:25
Я ещё до Нового Года понял, что он уйдёт. Он отказался ехать на сборы с клубом, если кто помнит. А поехал с семьёй на отдых и сказал. что он типа не молодой же, чтоб на просмотрах быть и в Новый год не отдыхать.
Помимо него ещё кто-то не поехал на сборы . Но заводила точно он был. Вот решили и устранить человека, кто имеет не меньший, чем Гогниев авторитет в команде.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:28
Ни кому не нужный клуб Химки....без истории и без будущего....
dok66
dok66
вчера в 21:24
Было давно ясно , что он уйдет . Здесь нет никакой перспективы .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:07
Москва и Московская область - это разные регионы России , с разными бюджетами. Общее у них то, что и там и там власть чиновников безгранична.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:59
Видимо хочет играть в фк ЗЕНИТ...
Сп62
Сп62
вчера в 20:48
Вместо Химок прийдут клубы с Украины. Вот вам и интрига.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:35
А есть ли вообще смысл Москве содержать бесперспективный клуб за сотни миллионов рублей ?
ДСА
ДСА
вчера в 20:22
Ну нету на него миллиона зелёных у Химок.
Kwentin
Kwentin
вчера в 20:09
НУ по чему легенды уходят одновременно .... сначала Бейл завершил карьеру, теперь еще и Глушаков...
протон
протон
вчера в 20:07
Все понимают, что проект Химки исчерпан. Далее вылет в ФНЛ и скорее всего потеря профессионального статуса. Но здесь только сами виноваты. Началось с несправедливой отставки Юрана! Жизнь вернула должок!
Главное что Садыгов есть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:05
Химки однозначно в ФНЛ, да и Торпедо тоже. Интрига в РПЛ умерла.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
Настроение у Дениса хорошее. Осталось трудовую книжку забрать и "отвальную" в местной бане провести. И по разным векторам.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:43
Лучшие его годы остались позади, играя за Спартак
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