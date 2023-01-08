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«Манчестер Юнайтед» решил ввести «правило Роналду»

сегодня, 10:04

Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение ввести лимит на зарплаты футболистов. Данное нововведение уже прозвали «правилом Роналду» — в честь португальца, который получал в рядах «красных дьяволов» огромный оклад, серьезно превышающий зарплаты остальных исполнителей.

Отмечается, что теперь в МЮ максимально возможный недельный оклад игрока составит 200 тысяч фунтов.

Наставник команды Эрик тен Хаг рассчитывает, что с помощью данного ограничения удастся избежать конфликтных ситуаций, связанных с завистью между членами состава.

Одним из первых игроков, кто пострадает от «правила Роналду», станет кипер Давид Де Хеа, который сейчас получает примерно 375 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:00
До 1/2 дошли потому что Роналду тогда разрывал оборону всех соперников, просто партнёры были не того уровня за исключением 2-3 игроков. Гол в ворота Мексики, что в нем особенного? А с двумя голами в финале ему повезло. Мбаппе играл лучше, но потому что Мартинес выиграл ЧМ для Аргов, лучшего дали Месси.
Elliada
Elliada ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 15:45, ред.
До 1/2 финала ЧМ 2006 дошли только благодаря тому, что в 1/8 финала Роналду не играл, а в 1/4 финала он спровоцировал Руни и его удалили. Ну и молод был, еще не был токсичным и капризным. Потом дальше 1/8 финала ни разу не проходили. И вот на последнем ЧМ, благодаря тому, что он сидел на лавке и не мешал, сборная дошла до 1/4. К тому же, у Роналду за 5 ЧМ 0 голов в плей-офф. Это позор.

Как это Месси ничего не показал? А как же гол Мексике? Или шикарные голевые передачи? Ну и в финале 2 гола забил
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:33
У Роналду 1/2 в 2006, а Месси должен в ноги кланяться Эмильяно Мартинесу. Ничего фиеричного от Месси я не увидел как и от Роналду. На данный момент они оба шлак
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:16
Сравнил то же мне. Роналду в МЮ был молод и выиграл ЛЧ через 5 лет после перехода. А Месси 35 лет и только второй год играет в ПСЖ.

Вот сравнил бы в равных условиях. Например, оба 5 раз играли на ЧМ. Месси чемпион мира, Роналду 1/4 финала. Один легенда, другой - игрушка шейхов
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 14:06
Смешно как люди оценивают зарплаты футболистов. С чего решаете что им нельзя давать большие контракты?? Если заслужил, хорошо играет, а клуб генерит деньги, то почему нет?? Они эти свои 10-20млн в год максимум несколько лет на пике своей карьеры зарабатывают. Есть куча медийных профессий где люди десятилетиями стабильно в разы больше получают. Таковы реалии.
j2e76jyx6wyb
j2e76jyx6wyb
сегодня в 13:47
Давно пора оградиться от пожирателей бюджетов.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
сегодня в 13:32
После ухода Гешы у МЮ будет всё нормально... Главное сэра со своими идеями не подпускать к команде... Пусть сидит на трибуне и чешет свой красный нос...
протон
протон
сегодня в 13:32
В теории позитивная новость, а на практике - тревожная. У Рэшфорда зп больше и контракт заканчивается, остаётся надеятся на его лояльность к клубу получается, ПСЖ наверняка ему в 2 раза больше предложат. МЮ должен быть притягателен, как место где хочется провести карьеры, а не перекантоваться пару лет и пойти на повышение, как в Аяксе например. Всё равно давать всем одинаковую зарплату - бред, есть основные игроки. а есть лавочники, у которых зарплата должна быть ниже.
John 5mith
John 5mith
сегодня в 13:30
Ну сюда-то зачем Роналду приплетать? Это скорее грабли Венгера.
Тот 20 лет назад лимит 100к в неделю поставил. В результате новых топов подписать не мог, а лучшие ветераны стабильно уходили. Тут ведь даже вопрос не в их жадности а в уважении. Если типичная зарплата скажем для игрока класса РВП была порядка 250, а клуб отказывается платить больше 100 - это банальное оскорбление. "Ты дешевка, я считаю что больше не стоишь". Вот и отправился Робин к манкам которые тогда не жлобились и платили достойно. Даже чемпионом Англии успел стать напоследок.
Gelious
Gelious
сегодня в 13:09
Величие Роналду видно не по новому контракту, а по его хейтерам. Так навыигрывал в ЛЧ, что до сих пор людей рвет бхахах.
Nik_otin
Nik_otin
сегодня в 12:42
Донат-сити развалится в таком случае, будут за него играть Дзюба и Джо Харт, разумеется в чемпионшипе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:36
МЮ с Роналду выигрывал ЛЧ, а вот Месси не выиграв ничего сПСЖ вводит свои требования и правила, вот тут собака зарыта
Брулин
Брулин
сегодня в 12:28
А после Санчеса не надо было об этом задуматься?)) Надо было ждать Роналду?)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:22
Ну и всё, выкатывайтесь тогда окончательно из топ-6, к вам больше из крутых никто не приедет, идите на место Ньюкасла, а они на ваше соответственно
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:44
Нарцисс нагадил так нагадил всем в МЮ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:39
Хотел бы, чтобы ввели правило древнего Рима, гладиаторов, чтобы играли за кусок хлеба и бились насмерть, а народ смотрел и требовал зрелища, поднимая, или опуская палец). Зажрались футболеры до невозможности). Можно в качестве эксперимента в РПЛ провести это правило). Дзюбу жалко только. Не увидим его длинных рук.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:32
Это очень верное решение для всего мирового футбола. Огромные деньги.
Но тут сразу пара вопросов: 1) что делать с уже существующими контрактами? Как по мне, написана юридически неграмотная вещь. Как можно урезать человеку зарплату, если у него контракт? Никак. Поэтому Де Хеа не пострадает.
Стоит ли тогда дальше обсуждать статью, если она выдумана?
2) Как подписать в команду условного Мбаппе? Если такой лимит? Никак.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:31
Ограничение давно пора ввести и не только в МЮ, пример для остальных
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:27
Правильное решение.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:10
Ты сейчас Роналду описал. Не успел дебютировать, а уже требует Пепе подписать. Руководство Аль-Насра ему дом предоставил, номер у узбека отобрали, убрали игрока, чтобы Роналду в состав ввести и уже ищет лазейки, чтобы в Европу вернуться
xajaks
xajaks
сегодня в 11:00
Ждем правило Магуайра
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:57
Тогда уж правило Зенита надо вводить - всем клубам платить поровну !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:51
Может это тен Хага и напрягало, меньше чем у Роналду
galem72
galem72
сегодня в 10:50
Если это правда, то просто замечательно. Но как быть уже с подписанными контрактами селебрити? Вряд ли они добровольно согласятся в 1.5р сократить свои зарплаты и прописать её в новом договоре.
shur
shur
сегодня в 10:44
....работал Я в одной фирме, оплата в конвертах, никто ни про кого не знал ничего лишнего, если только по пьянке не расколишься...!!!
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 10:40
Хватит денег, пора играть в футбол.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:38
Похвально, учитывая огромный долг клуба.
Сразу выяснится кто предан команде, а кто из-за денег находится в составе.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:37
А так, идея конечно отличная, но сейчас ТОП игроки зарабатывают либо хотят зарабатывать гораздо больше 200к в неделю.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:34
Да ладно, еще задолго до Роналду платили всяким Санчесам по 450к в неделю, Погба 320к вроде зарабатывал, сейчас Варан и Санчо по 340-350к
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 10:29
Кто такой тренер чтоб решать изменения в контракте? У Де Хеа контракт. Именно контракт. Нельзя просто так взять и давать столько сколько сказал этот физрук
Гость
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