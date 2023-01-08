«Манчестер Юнайтед» решил ввести «правило Роналду»

Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение ввести лимит на зарплаты футболистов. Данное нововведение уже прозвали «правилом Роналду» — в честь португальца, который получал в рядах «красных дьяволов» огромный оклад, серьезно превышающий зарплаты остальных исполнителей.
Отмечается, что теперь в МЮ максимально возможный недельный оклад игрока составит 200 тысяч фунтов.
Наставник команды Эрик тен Хаг рассчитывает, что с помощью данного ограничения удастся избежать конфликтных ситуаций, связанных с завистью между членами состава.
Одним из первых игроков, кто пострадает от «правила Роналду», станет кипер Давид Де Хеа, который сейчас получает примерно 375 тысяч фунтов в неделю.
Думаю, правило не приживется. Допустим, все игроки согласятся играть за меньшую сумму. Но когда-нибудь появится молодой талант, который станет топом и чтобы его удержать руководству придется повысить ему зарплату. Это правило прижилось бы в клубе-середняке, но не в топ клубе.
Думаю, правило не приживется. Допустим, все игроки согласятся играть за меньшую сумму. Но когда-нибудь появится молодой талант, который станет топом и чтобы его удержать руководству придется повысить ему зарплату. Это правило прижилось бы в клубе-середняке, но не в топ клубе.
Но тут сразу пара вопросов: 1) что делать с уже существующими контрактами? Как по мне, написана юридически неграмотная вещь. Как можно урезать человеку зарплату, если у него контракт? Никак. Поэтому Де Хеа не пострадает.
Стоит ли тогда дальше обсуждать статью, если она выдумана?
2) Как подписать в команду условного Мбаппе? Если такой лимит? Никак.
Но тут сразу пара вопросов: 1) что делать с уже существующими контрактами? Как по мне, написана юридически неграмотная вещь. Как можно урезать человеку зарплату, если у него контракт? Никак. Поэтому Де Хеа не пострадает.
Стоит ли тогда дальше обсуждать статью, если она выдумана?
2) Как подписать в команду условного Мбаппе? Если такой лимит? Никак.
Тот 20 лет назад лимит 100к в неделю поставил. В результате новых топов подписать не мог, а лучшие ветераны стабильно уходили. Тут ведь даже вопрос не в их жадности а в уважении. Если типичная зарплата скажем для игрока класса РВП была порядка 250, а клуб отказывается платить больше 100 - это банальное оскорбление. "Ты дешевка, я считаю что больше не стоишь". Вот и отправился Робин к манкам которые тогда не жлобились и платили достойно. Даже чемпионом Англии успел стать напоследок.
Тот 20 лет назад лимит 100к в неделю поставил. В результате новых топов подписать не мог, а лучшие ветераны стабильно уходили. Тут ведь даже вопрос не в их жадности а в уважении. Если типичная зарплата скажем для игрока класса РВП была порядка 250, а клуб отказывается платить больше 100 - это банальное оскорбление. "Ты дешевка, я считаю что больше не стоишь". Вот и отправился Робин к манкам которые тогда не жлобились и платили достойно. Даже чемпионом Англии успел стать напоследок.