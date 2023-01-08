«Манчестер Юнайтед» решил ввести «правило Роналду»

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сегодня, 10:04

Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение ввести лимит на зарплаты футболистов. Данное нововведение уже прозвали «правилом Роналду» — в честь португальца, который получал в рядах «красных дьяволов» огромный оклад, серьезно превышающий зарплаты остальных исполнителей.

Отмечается, что теперь в МЮ максимально возможный недельный оклад игрока составит 200 тысяч фунтов.

Наставник команды Эрик тен Хаг рассчитывает, что с помощью данного ограничения удастся избежать конфликтных ситуаций, связанных с завистью между членами состава.

Одним из первых игроков, кто пострадает от «правила Роналду», станет кипер Давид Де Хеа, который сейчас получает примерно 375 тысяч фунтов в неделю.