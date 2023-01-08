Аршавин объяснил уход Сазонова из «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» рассказал о подробностях ухода из клуба защитника . Футболист выступает за «Динамо».

Родители Сазонова захотели больше денег? Нет, дело не только в этом. Он оценивал себя как игрока, который постоянно должен играть с основой. В один из дней, когда основа играла с дублем, я предложил отцу Сабы поговорить с Сергеем Богдановичем Семаком. Они беседовали минут 15, видимо, Семак сказал не то, на что они рассчитывали в футбольном плане. Конечно, можно было предложить больше денег, но для чего?