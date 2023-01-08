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Аршавин объяснил уход Сазонова из «Зенита»

вчера, 18:40

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о подробностях ухода из клуба защитника Сабы Сазонова. Футболист выступает за «Динамо».

Родители Сазонова захотели больше денег? Нет, дело не только в этом. Он оценивал себя как игрока, который постоянно должен играть с основой. В один из дней, когда основа играла с дублем, я предложил отцу Сабы поговорить с Сергеем Богдановичем Семаком. Они беседовали минут 15, видимо, Семак сказал не то, на что они рассчитывали в футбольном плане. Конечно, можно было предложить больше денег, но для чего?

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:47
поезд не ушёл - другого подыщут..
112910415
112910415
вчера в 20:30
всё же оказался не бразильцем ... )
Брулин
Брулин
вчера в 19:43
Аршавин о Пиняеве и «Зените»: «Думаю, питерцы немного опоздали. Агент договорился с «Локо», после этого вмешиваться в сделку было бы дорого и проблематично»
ABir
ABir
вчера в 19:35
Зенит ничего не теряет, а игрок будет играть
pomor45
pomor45
вчера в 19:18
Нашёл место, где глубже без конкурентной борьбы. Для рыбы хорошо, для игрока - не очень.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:16
Парень выбрал футбол, если играет, а не * опу на скамейке за деньги. Выбор есть.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:10
Мы все стремимся к лучшему
протон
протон
вчера в 18:58
Ну так в Динамо он в старте играет,а в Зените сыграл один матч против Тамбова в последнем туре. Выбор был явно очевидным.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:58
Желание играть в основе - это похвально.
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