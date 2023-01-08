Тактику Дешама называют бездарной. Французы разочарованы, что не пришёл Зидан

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вчера, 22:49

Дидье остаётся до конца ЧМ -2026.

У проблемы сборной Франции есть имя

И это имя не Дидье. Да, Дешам выбирает классический скучный «немецкий» стиль достижения результатов, располагая двумя составами исключительных атлетов. Но одновременно это чемпион мира и победитель Лиги Наций. Регалий достаточно, чтобы не уподобляться Григоряну, который назвал осторожность тактики Дидье бездарностью и убожеством.

Но Дешаму выдали слишком длительный контракт. Тренер провалил финал ЧМ , а соглашение до лета 2026-го. Решение хотели принять после того, как выслушают план действий Дидье и обсудят варианты — сравнят с планом Зидана. Вместо этого президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре единолично выдал наставнику карт-бланш на два крупных турнира.

Так что проблему французского футбола зовут Ноэль. Ветерана давно стоило отправить в отставку. Его обвиняли в харассменте, 81-летний старик постоянно лезет к женщинам на работе. Девушки разных поколений, как ваши дочери, жены и мамы. Дед отпускал непристойные комментарии, обсуждал с партнерами по работе грудь коллеги – чувствует безнаказанность и наглеет.

Просил женщин, которые вынуждены с ним работать, надевать короткие юбки. Лапал коллегу в самолете. Дичь всплыла осенью прошлого года, а генеральный директор ФФФ Флоранс Ардуэн, похоже, покрывала мерзкого начальника. Как возможно, что старик, которого хоть завтра могут выгнать за харассмент, единолично влепил Дешаму контракт на 3.5 года?

Причем президент шел на переговоры с контрактом до конца Евро-2024. Дидье его заболтал, сочинили другой документ. Если завтра Ле Гре снимут, а новый наставник не сработается с Дидье, то кто заплатит миллионы евро неустойки? Правильный ответ – французские налогоплательщики. Тот же самый результат будет, если Франция провалит Евро и придется увольнять Дешама.

Дешам совершает много грубых ошибок

Поражение в домашнем финале Евро на совести Дешама. Проиграл Сантушу, будучи фаворитом. Вылет от Швейцарии — наставник упустил верную победу. Неудача в группе Лиги Наций – камень в огород наставника. Все знают метод Дидье: тренер просит строго работать без мяча, даже Гризманна, но дает почти полную свободу своим любимчикам в атаке, не мешая.

Такие игроки, как Погба, Мбаппе и Жиру не шибко переживают за оборону. Пусть Матюиди, Тчуамени и Рабьо пашут без мяча. Ну, и Гризманн, раз в сборной Франции в нем просыпается патриот. Говорят, что два француза – дуэль, а вот три француза это подготовка к капитуляции. Франция выиграла бы финал ЧМ у более сильного соперника, чем Хорватия?

Почему с Марокко, невзирая на быстрый гол, фаворит сыграл тяжело и трусливо? Забили два гола после трех точных ударов. Дешаму везло – не встретил Бразилию, Испанию и Англию на ЧМ -18. Разминулся с Испанией, Бразилией и Португалией сейчас. Многие его находки, вроде Тео Эрнандеса слева, случайные. Дешам не хотел, чтобы на флангах были латерали.

Оставил дома Клосса, а Люка Эрнандес травмировался – заиграл его брат-латераль. Травмировались Канте и Погба – поставили на Рабьо и Тчуамени, вдруг стало лучше. Гризманн благодаря контракту с «Барселоной» хорошо отдохнул, сидя на лавке в «Атлетико» первый час матча – сохранил силы на катарский прорыв. Матч против Англии тоже не забывайте.

Британцы играли лучше, чем команда Дешама. Саутгейт, как позже Скалони, переиграли Дидье. Просто Кейн не забил пенальти, а Тчуамени вовремя нанес дальний удар. В ошибках Дешама обвиняют не только наставники уровня Григоряна и аналитики, но и коллеги. Моуриньо еще после Евро-2020, нахваливая швейцарцев, отмечал жесткие ляпы Дешама.

Сборная Франции склонна к саморазрушению

У Франции слишком хороший состав, чтобы вечно играть в футбол Дешама. Хотя нельзя заявить, что Дидье ужасный наставник, такие редко выигрывают большие кубки, разве что их фамилия Райкард. Но у французов есть свой Роналдиньо, как у той «Барселоны» — Мбаппе. Не хотелось бы, чтобы Дешам увяз в интригах и потерял время Килиана и его коллег.

Проще всего объяснить на примере Бензема. Кариму дали слово, что поедет на Евро-2016, но затем Дидье нарушил обещание. Мбаппе лоббировал интересы приятеля – форварда вернули против воли Дешама, пошел на поводу у общественного мнения, которое улучшилось с успехами Бензема в «Реале». При этом в Федерации футбола Франции ненавидят Карима.

Похоже, нанимали специалистов, чтобы «мочить» его информационно. Чиновники просили футболистов не лайкать посты Бензема в социальных сетях, а Тчуамени получил на орехи от начальства, когда поддержал коллегу. При этом Дешам не смог нормально объяснить, почему здоровый форвард с «Золотым мячом» не сыграл в финале вместо Рэндала Коло.

Молодой форвард не смог реализовать выход один на один с Мартинесом, а тренер оставил дома опытных Бен-Йеддера и Марсьяля, не только Бензема. А если правда, что Дешам выгнал Карима, поскольку не услышал комплимент себе любимому в торжественной речи в день вручения Кариму «Золотого мяча», то Дидье явно засиделся на старом троне и ждёт провал.

Не сможем увидеть версию этой Франции от Зидана

Дешам всегда был жестким и слегка двуличным, но не на поле, где умел управлять и направлять команду вперед. Являлся важным хавбеком в сборной, где раньше ссорились, ненавидели друг друга, устраивали загулы, спали с женой капитана, глупо вылетали от более слабых соперников, а тренеры выбирали состав по гороскопу. Франция – творческий хаос.

Дидье дважды его обуздал, выиграв ЧМ и Лигу Наций. Но его тренерский стиль изучен, а ходы простые. Штаб у Дидье бледноватый, Стефан, Равио и Муэн не настолько самостоятельные, как помощники молодого чемпиона Скалони. Зидан тоже не тренер с фонтаном идей, но творческое начало в нём иное, а воля на месте, как знаем по победам «Реала». Франция Мбаппе, Льориса и Дешама могла стать Францией Зидана, Бензема, Мбаппе и другого футбола, более азартного и яркого.

Возможно, это самая большая стратегическая ошибка французского футбола в 21 веке, хотя сам по себе Дешам точно не бездарный и не убогий. Просто отдал сборной всё, что мог, а сейчас скатится в обиды и новые скандалы. Он ведь уже давно обвиняет строго своих футболистов. По версии Дидье, в финале проиграли, поскольку пять человек не были готовы.

Также обвинял некий вирус чуть раньше. Так зачем выпускал больных на поле, чтобы Аргентине стало проще? Напоминает оправдания тех, кто слишком долго у власти, поэтому обвиняют в провалах всех вокруг, кроме самих себя. Тренер Дешам редко признает ошибки. Не изменится – Франция будет фаворитом без побед, как немцы, слившие много финалов.