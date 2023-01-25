«Зенит» одержал крупную победу над катарским клубом. У Сергеева — хет-трик

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вчера, 18:59

«Зенит» одержал победу над катарским клубом «Аль-Бидда» в товарищеском матче в Дубае.

Петербуржцы вышли вперёд на 38-й минуте усилиями Густаво Мантуана. Илья Кирш на 47-й забил 2-й гол команды. На 51-й взятием ворот отметился Андрей Мостовой. Иван Сергеев на 54-й довёл счёт до более крупного. 5-й мяч «сине-бело-голубых» на 62-й забил Александр Ерохин. Зелимхан Бакаев отличился голом на 68-й. Вячеслав Караваев на 69-й забил 7-й мяч. Сергеев оформил дубль на 88-й, а на 91-й сделал хет-трик.