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«Зенит» одержал крупную победу над катарским клубом. У Сергеева — хет-трик

вчера, 18:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)9 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Бидда (Доха)Аль-БиддаМатч завершен

«Зенит» одержал победу над катарским клубом «Аль-Бидда» в товарищеском матче в Дубае.

Петербуржцы вышли вперёд на 38-й минуте усилиями Густаво Мантуана. Илья Кирш на 47-й забил 2-й гол команды. На 51-й взятием ворот отметился Андрей Мостовой. Иван Сергеев на 54-й довёл счёт до более крупного. 5-й мяч «сине-бело-голубых» на 62-й забил Александр Ерохин. Зелимхан Бакаев отличился голом на 68-й. Вячеслав Караваев на 69-й забил 7-й мяч. Сергеев оформил дубль на 88-й, а на 91-й сделал хет-трик.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:14
а кто это?
pomor45
pomor45
вчера в 21:58
Ребята из Дохи 38 минут упорно сопротивлялись, а затем издохли и посыпались.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:24
ОТВЕТ - СПРАВКА):

«Аль-Бидда»
Команда второго дивизиона катарского первенства, представляющая одноименный район города Доха (кто забыл напомню - это столица Катара)
Плетется на пятом месте с пятью очками после пяти игр... Всего 8 команд.
Есть ещё и высший дивизион, 12 команд....
Есть ещё и сборная Катара, игру которой вы видели на Чемпе...

Дальше продолжать?))
Boricku
Boricku
вчера в 20:55
Надо у них15 очков отжать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:54
Провели неплохую разминку !
112910415
112910415
вчера в 20:20
Бакаев пригодился, красавец !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:16
Почти полматча игра была товарищеской.....0:0...
Но на 38-й минуте кто то на трибуне крикнул "Спартак-чемпион"...
И тут началось....
Каждые 5 минут...по голу...
lotsman
lotsman
вчера в 20:06
Хорошая тренировка была. Хорошо размялись.
adekvat
adekvat
вчера в 19:57
Аль - Беда какая то. Как команду назовешь так она играть и будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
Бедолаги из второй лиги Катара , это как наш ФНЛ- 3 😁 😁 😁 ☝️
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 19:50
Ну, хоть кому-то Бакаев смог забить.
протон
протон
вчера в 19:38
Всех болельщик Зенита с первой победой в новом году!
43kurccy69sg
43kurccy69sg
вчера в 19:26
Видно команда играет в охотку, всё получается
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 19:16
Добрый вечер! Вопрос: в чем смысл анонимных комментариев в хэштеге конкурс_прогнозов, если когда добавляешь в игнор, в твоей активности показывает этого самого - "анонимного". То есть хочу сказать, реально, в чем смысл, если все можешь узнать таким образом? Вот трудно в открытую написать? А может надо сделать так, чтобы аноним действительно был анонимом?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:16
Ростов тоже уже дважды выиграл
Обыграли чемпиона Узбекистана 4-0 и сегодня выиграли у чемпиона Малайзии 2-0
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:15
Крутой счёт. Жаль 10-0 не получилось.Было бы ещё красивее
shlomo
shlomo
вчера в 19:05
Нашли кого обижать... вы бы так в чемпионате забивали ... а то иногда еле еле один булик закатываете
Гость
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