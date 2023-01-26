«Арсенал» предложил 50 млн фунтов за игрока «Эвертона»

«Арсенал» сделал предложение «Эвертону» по трансферу хавбека Амаду Онана. «Канониры» готовы отдать за игрока сборной Бельгии 50 млн фунтов.
В нынешнем сезоне 21-летний Онана провел 18 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Футболист также выступал на недавнем ЧМ-2022.
А сейчас, наш молодой Лаконга не оправдал ожидание, а подмена Парти в лице Эль-Ненни получил травму и выбыл до конца сезона, и теперь нам придется покупать игрока в центр поля.
Онана лично мне нравится, высокий практически под два метра росту, но очень хорошо координирован, может протащить мяч, может пробить, но самое главно хорошие показатели именно в опорной зоне, правда есть один ощутимый минус, при его росте, он слишком мало выигрывает верховых единоборств!. Так что при правильном подходе к делу может стать топ опорником, главное чтоб было желание у самого игрока. А вот цена в 50 млн £ думаю высоковата, думаю накинув десятку можно купить Кайседо из Брайторна, у того и показатели выше, и опыта выступления в АПЛ больше.
А сейчас, наш молодой Лаконга не оправдал ожидание, а подмена Парти в лице Эль-Ненни получил травму и выбыл до конца сезона, и теперь нам придется покупать игрока в центр поля.
Онана лично мне нравится, высокий практически под два метра росту, но очень хорошо координирован, может протащить мяч, может пробить, но самое главно хорошие показатели именно в опорной зоне, правда есть один ощутимый минус, при его росте, он слишком мало выигрывает верховых единоборств!. Так что при правильном подходе к делу может стать топ опорником, главное чтоб было желание у самого игрока. А вот цена в 50 млн £ думаю высоковата, думаю накинув десятку можно купить Кайседо из Брайторна, у того и показатели выше, и опыта выступления в АПЛ больше.