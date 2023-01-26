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«Арсенал» предложил 50 млн фунтов за игрока «Эвертона»

вчера, 11:49

«Арсенал» сделал предложение «Эвертону» по трансферу хавбека Амаду Онана. «Канониры» готовы отдать за игрока сборной Бельгии 50 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 21-летний Онана провел 18 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Футболист также выступал на недавнем ЧМ-2022.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:34
50....
Ровно пол Мудрика!)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
В воздушных единоборствах у Онаны показатель - 2 за матч. Для опорника хороший показатель, даже для центрдефа.
Даже у Мины который является самым лучшим центрдефом Эвертона было около 2,3 за матч. Но суммарно за сезон у Мины больше. У того же центрдефа Годфри показатель 1,3 за матч.
Так как они центрдефы и часто играют в воздухе, поэтому их показатель за сезон бывает обманчиво завышен. Но за игру у Онаны показатель - 2 за матч, можно сказать как у центрдефа.
Может все таки красная цена - 25-35 млн, но это не базар, в том смысле что от игрока тоже зависит переход, он вообще перейти бесплатно по окончанию контракта.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:10
вот не надо сейчас Арсеналу делать трансферы глупые
вот только пошло дело наконец!
второсорт не нужен
Арсенал уже может позволить брать топов
иных не надо для усиления
Ali_Hazard
Ali_Hazard ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:25
Кайседо вам не видать, его Челси заберет
daliko_91
daliko_91
вчера в 13:55
Ммм ну значит канорирам нужно раз 1 гол забыл))))
tk5ng8swm4wv
tk5ng8swm4wv ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:02
Долго ждать придётся
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:56, ред.
Обратил на бельгийца внимание когда тот еще выступал в Лиге 1 за Лилль и парень был действительно хорош. К сожалению мы упустили момент прошлим летом и не купили его, т.к приоритетом было усиление других позиций.

А сейчас, наш молодой Лаконга не оправдал ожидание, а подмена Парти в лице Эль-Ненни получил травму и выбыл до конца сезона, и теперь нам придется покупать игрока в центр поля.

Онана лично мне нравится, высокий практически под два метра росту, но очень хорошо координирован, может протащить мяч, может пробить, но самое главно хорошие показатели именно в опорной зоне, правда есть один ощутимый минус, при его росте, он слишком мало выигрывает верховых единоборств!. Так что при правильном подходе к делу может стать топ опорником, главное чтоб было желание у самого игрока. А вот цена в 50 млн £ думаю высоковата, думаю накинув десятку можно купить Кайседо из Брайторна, у того и показатели выше, и опыта выступления в АПЛ больше.
Elliada
Elliada
вчера в 12:29
Сейчас безумные цены.
Wolverine Beast
Wolverine Beast
вчера в 12:19
Эвертон даже летом его не отдаст за 50 лямов. Не вариант.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:13
До конца сезона можно подождать, а как Эвертон вылетит из АПЛ, тогда подешевке купить.
Longless
Longless
вчера в 12:12
Амаду Онана того стоит. И Эвертон сейчас в плохом состоянии. Возможно этот трансфер состоится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:51
Хорошую цену Арсенал предлагает за молодого игрока.
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