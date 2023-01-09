«Праздновать такой мяч — наглость!» Болельщики — о спорном голе из Италии

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вчера, 17:11

В матче 7-го итальянского дивизиона произошло необычное взятие ворот.

«Нойчаттара» играла с «Кастелланой 1928». В одном из игровых моментов «Кастеллана» развила атаку, после чего произошла подача мяча с правого фланга в штрафную площадь. Атакующий игрок принял передачу у дальней штанги, футбольный снаряд попал в боковую часть сетки ворот, отскочил от них в сторону. Но главный арбитр матча засчитал гол. Футболисты «Кастелланы» праздновали «забитый» мяч, в это же время игроки команды-соперника окружили судью, выражая свое негодование по поводу решения засчитать гол.

Болельщики в социальных сетях обратили внимание на данный эпизод, но в большей степени они обсуждали команду, чей мяч тогда засчитали: