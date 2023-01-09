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«Праздновать такой мяч — наглость!» Болельщики — о спорном голе из Италии

вчера, 17:11

В матче 7-го итальянского дивизиона произошло необычное взятие ворот.

«Нойчаттара» играла с «Кастелланой 1928». В одном из игровых моментов «Кастеллана» развила атаку, после чего произошла подача мяча с правого фланга в штрафную площадь. Атакующий игрок принял передачу у дальней штанги, футбольный снаряд попал в боковую часть сетки ворот, отскочил от них в сторону. Но главный арбитр матча засчитал гол. Футболисты «Кастелланы» праздновали «забитый» мяч, в это же время игроки команды-соперника окружили судью, выражая свое негодование по поводу решения засчитать гол.

Болельщики в социальных сетях обратили внимание на данный эпизод, но в большей степени они обсуждали команду, чей мяч тогда засчитали:

«Праздновать такой гол — наглость!»

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:04
7-й итальянский дивизион...чего вы хотите...
Там трезвого судью и близко к судейству не подпустят...
А игроки там вообще всё подряд празднуют...дали мячик-праздник...попал кто то по мячу праздник...а тут вообще мяч сетки коснулся - минут 20 обнимались....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:47
В 90-е такие судьи в России судили. Произвол бывал жуткий порой.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:38
судья прочти это ты полный идиот
alexgurzan
alexgurzan ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 18:52
.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 18:44
Если после этого судью выгонят из чемпионатов Италии, то он очень хорошо впишется на должность главного по судьям в РФС.
ДСА
ДСА
вчера в 18:19
Ну и кто после этого судья?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:03
Роналду: "этот гол следует записать на меня..."
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:41
Ну это уже за гранью, судью на мыло!🥴
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 17:37
Гелевый бы точно праздновал... Его волосня подтвердит... Хе..
Гость
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