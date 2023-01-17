Испанский клуб требует переиграть последние 10 минут матча из-за ошибки ВАР

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вчера, 23:17

Испанский «Кадис» запросил организовать переигровку с 81-й минуты вчерашнего матча Примеры против «Эльче».

Дело в том, что именно на этой минуте система ВАР не заметила очевидный офсайд у форварда «Эльче» . Бывший игрок «Спартака» принял мяч в положении «вне игры» и забил гол, который установил окончательный итог — 1:1.

В «Кадисе» отметили, что «судейская бригада допустила серьезную и непростительную ошибку». По мнению клуба, единственным способом исправить ее является переиграть последние минуты матча.