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Испанский клуб требует переиграть последние 10 минут матча из-за ошибки ВАР

вчера, 23:17
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис1 : 1Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

Испанский «Кадис» запросил организовать переигровку с 81-й минуты вчерашнего матча Примеры против «Эльче».

Дело в том, что именно на этой минуте система ВАР не заметила очевидный офсайд у форварда «Эльче» Эсекеля Понсе. Бывший игрок «Спартака» принял мяч в положении «вне игры» и забил гол, который установил окончательный итог — 1:1.

В «Кадисе» отметили, что «судейская бригада допустила серьезную и непростительную ошибку». По мнению клуба, единственным способом исправить ее является переиграть последние минуты матча.

Испанский клуб требует переиграть последние 10 минут матча из-за ошибки ВАР

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:16
Прикол будет если за эти 10 минут Эльче не один а 2 мяча забъёт...))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:02
ВАР не может ошибаться по определению, тут кто-то из людей напакостил.
112910415
112910415
сегодня в 04:52
создавать прецедент не будут, однозначно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:20
Их понять можно, зачем ВАР,если он допускает такие нелепые ошибки
ОПС
ОПС
сегодня в 03:17
На ВАР надейся, а сам не плошай. Это про судей. Расслабились, что машина вск увидит и исправит. А оказалось, что нет.
matrix333
matrix333 ответ dikalot (раскрыть)
сегодня в 02:09
В нем не только в футбол играют.
madre_italia
madre_italia
сегодня в 01:06
Самый прикол что я смотрел матч, точнее второй тайм и у меня стояла ставка инд тб 1,5 оффсайдов на Эльче!) и я видел этот оффсайд, а он его не дал, а засчитал гол! (((
dikalot
dikalot
сегодня в 00:04
А че за линии на поле?
minai
minai
вчера в 23:31
Спартачей даже ВАР не берёт.
Futurista
Futurista
вчера в 23:22
Никаких переигровок...никто не будет создавать прецедент...ВАР так же ошибается как и раньше судья в поле...это нормально...
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