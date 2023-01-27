Габриэл Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Нападающий Габриэл Мартинелли согласовал условия нового контракта с «Арсеналом».
Сообщается, что договор игрока с клубом будет действовать до 2027 года. Футболист подпишет соглашение в ближайшее время.
В текущем сезоне АПЛ бразилец забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.
Хорошая новость. Мартинелли-Эдегор-Сака еще только начинают разрывать АПЛ, то ли ещё будет.
Очень надеюсь что скоро и Сака и Салиба подпишут контракты! С этим составом они могут любую команду мира обыграть
Трансферная политика на самом высшем уровне . Если так пойдёт и дальше , то Арсенал будет претендентом на все титулы. Артета- плюс молодой состав способны на многое .
Хорошая новость. Мартинелли-Эдегор-Сака еще только начинают разрывать АПЛ, то ли ещё будет.
Очень надеюсь что скоро и Сака и Салиба подпишут контракты! С этим составом они могут любую команду мира обыграть
Трансферная политика на самом высшем уровне . Если так пойдёт и дальше , то Арсенал будет претендентом на все титулы. Артета- плюс молодой состав способны на многое .