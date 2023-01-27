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Габриэл Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом»

вчера, 23:23

Нападающий Габриэл Мартинелли согласовал условия нового контракта с «Арсеналом».

Сообщается, что договор игрока с клубом будет действовать до 2027 года. Футболист подпишет соглашение в ближайшее время.

В текущем сезоне АПЛ бразилец забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:14
Отличная новость! Знал что с ним будет меньше всего проблем в продлении контракта. Бразилец получил доверие тренерского штаба и раскрылся у нас, и когда Барселона пришла за ним и просила не продлевать контракт а перейти к ним, парень ответил отказом, и показал что любит клуб и готов играть тут долгое время!
Надеюсь Сака и Салиба так же продлят свои контракты и агенты не станут крутить интриги и промывать мозги молодым игрокам
Gahi
Gahi
сегодня в 03:26
Ну это хорошая новость для болельщиков команды "Арсенала", которые с оптимизмом смотрят на результаты команды. Удачи
mphuZ
mphuZ ответ Koba8888 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Это ещё при Эмери было исправлено
mphuZ
mphuZ
сегодня в 00:38
Ему всего 21 год, пусть пашет
Koba8888
Koba8888
сегодня в 00:33
Если честно, очень удивляет, что в этом году игроки Арсенала перестали бегать по минному полю, как это было при Венгере. Что не сезон, то выбывало всегда человек пять минимум стартового состава. Может уже пересмотрели наконец-то подготовку физическую.
протон
протон
сегодня в 00:16
Шикарная новость, наконец-то дали ручку Мартинелли и он подписал контракт. Очень рад, что Арсенал начал свое возрождение.
Хорошая новость. Мартинелли-Эдегор-Сака еще только начинают разрывать АПЛ, то ли ещё будет.
Очень надеюсь что скоро и Сака и Салиба подпишут контракты! С этим составом они могут любую команду мира обыграть
Трансферная политика на самом высшем уровне . Если так пойдёт и дальше , то Арсенал будет претендентом на все титулы. Артета- плюс молодой состав способны на многое .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:49
Отличная новость, бразилец вписался в состав Арсенала
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