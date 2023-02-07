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Защитник «Лейпцига» пропустит матч из-за донорства стволовых клеток

сегодня, 14:01
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион11.02.2023 в 20:30 Не начался

Капитан «Лейпцига» Вилли Орбан не сыграет в матче Бундеслиги против «Униона». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

В 2017 году защитник был зарегистрирован в Центральном регистре доноров костного мозга Германии. Теперь футболисту сообщили, что он может спасти жизнь человеку, который болеет раком крови. С прошлой недели Орбану делают предварительные инъекции перед донорством, сама процедура должна состояться в среду, 8 февраля.

«Лейпциг» разрешил Орбану тренироваться по индивидуальной программе, а также пропустить следующий матч чемпионата Германии.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:17
Самое главное чтобы здоровье было в полном порядке.
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