Защитник «Лейпцига» пропустит матч из-за донорства стволовых клеток

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сегодня, 14:01

Капитан «Лейпцига» не сыграет в матче Бундеслиги против «Униона». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

В 2017 году защитник был зарегистрирован в Центральном регистре доноров костного мозга Германии. Теперь футболисту сообщили, что он может спасти жизнь человеку, который болеет раком крови. С прошлой недели Орбану делают предварительные инъекции перед донорством, сама процедура должна состояться в среду, 8 февраля.

«Лейпциг» разрешил Орбану тренироваться по индивидуальной программе, а также пропустить следующий матч чемпионата Германии.