Тренера «Хатайспора» и его семью нашли живыми, их достали из-под завалов

Тренера «Хатайспора» Мурата Беля и его семью достали из-под завалов. Их состояние оценивается как хорошее.
Также один из игроков «Хатайспора» Бурак Оксюз и два члена технического отдела клуба выжили под обломками. Футболисты Онур Эргюн и Бертуг Йылдырым рассказали, что у них всё хорошо.
В Турции в понедельник произошли землетрясения силой 7,7 балла, которые затронули многие города страны.
Насчёт Роналду, что он гей, как Вы утверждаете, а Вы это фиксировали или опираетесь на слухи?
Да кем бы не был для Вас, для миллионов поклонников он велик, как и Месси 12 ЗМ на двоих. Помню, как Вы Эллиаде обращались "не ставь Протону лайки, он на Месси зарабатывает" Вам вот не смешно? ))) Для меня Месси и Рон величайшие игроки в своей современности.
Очень надеюсь, что в марте мы окажемся в одной группе. Гор выпал из игр у него более важные дела он экспериментирует.
" Проиграл мне в конкурсе, обиделся и не делал на протяжении долгого времени никаких действий. как только удалении моих лучших комментариев? ".
Не люблю повторять, но скажу. Не понимаю, какой проигрыш и где заключается моя обида? Удалять начали вы 4 месяца назади без разбору все поголовна и без учета. Скрины показал. К концу прошлого месяца прекратили эти действия причина, что бы я не трогал ваши. Байкал правила позволяют удалять, верно?
"когда Гор ответил мне по поводу моего замечания про его пафос, Протон, ты его лайкнул вопреки борьбы против его клоноводства. ".
Лайк был чисто из-за объективных причин. Не потому, что мне Гор не нравится как человек. Причина всем известна это клоны. И тогда Вы получили заслуженный лайк.
"""А причем здесь вообще Элиада? Да, некоторым его комментариям я ставил лайк, но только тем, которые мне понравились.""
Да притом друг массированный лайк почти 40 штук. Январь, 7 число. в течение минуты).
Я тоже часто ставлю массово лайки это нормально, а суть в ваших словах и , ну и конечно в завершении скрин)
Насчёт Роналду, что он гей, как Вы утверждаете, а Вы это фиксировали или опираетесь на слухи?
Да кем бы не был для Вас, для миллионов поклонников он велик, как и Месси 12 ЗМ на двоих. Помню, как Вы Эллиаде обращались "не ставь Протону лайки, он на Месси зарабатывает" Вам вот не смешно? ))) Для меня Месси и Рон величайшие игроки в своей современности.
Очень надеюсь, что в марте мы окажемся в одной группе. Гор выпал из игр у него более важные дела он экспериментирует.
" Проиграл мне в конкурсе, обиделся и не делал на протяжении долгого времени никаких действий. как только удалении моих лучших комментариев? ".
Не люблю повторять, но скажу. Не понимаю, какой проигрыш и где заключается моя обида? Удалять начали вы 4 месяца назади без разбору все поголовна и без учета. Скрины показал. К концу прошлого месяца прекратили эти действия причина, что бы я не трогал ваши. Байкал правила позволяют удалять, верно?
"когда Гор ответил мне по поводу моего замечания про его пафос, Протон, ты его лайкнул вопреки борьбы против его клоноводства. ".
Лайк был чисто из-за объективных причин. Не потому, что мне Гор не нравится как человек. Причина всем известна это клоны. И тогда Вы получили заслуженный лайк.
"""А причем здесь вообще Элиада? Да, некоторым его комментариям я ставил лайк, но только тем, которые мне понравились.""
Да притом друг массированный лайк почти 40 штук. Январь, 7 число. в течение минуты).
Я тоже часто ставлю массово лайки это нормально, а суть в ваших словах и , ну и конечно в завершении скрин)