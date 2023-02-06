Тренера «Хатайспора» и его семью нашли живыми, их достали из-под завалов

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вчера, 23:17

Тренера «Хатайспора» Мурата Беля и его семью достали из-под завалов. Их состояние оценивается как хорошее.

Также один из игроков «Хатайспора» Бурак Оксюз и два члена технического отдела клуба выжили под обломками. Футболисты Онур Эргюн и Бертуг Йылдырым рассказали, что у них всё хорошо.

В Турции в понедельник произошли землетрясения силой 7,7 балла, которые затронули многие города страны.