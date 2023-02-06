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В Турции из-за землетрясений приостановлены все спортивные мероприятия

сегодня, 18:27

В Турции приостановили все спортивные мероприятия в связи с землетрясениями в стране. Об этом заявил министр спорта молодёжи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.

Все национальные спортивные мероприятия, которые проводятся в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления.

Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации AFAD (Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций). Ещё раз передаю наилучшие пожелания нашему любимому народу.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:40
Похоже на землетрясение в Армении...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:03
По тв смотрел,жесть полнейшая!
протон
протон
сегодня в 18:55
Наши соболезнования семьям погибших...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:34
Всё это конечно предсказуемо. Мои соболезнования .
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