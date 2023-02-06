В Турции из-за землетрясений приостановлены все спортивные мероприятия

В Турции приостановили все спортивные мероприятия в связи с землетрясениями в стране. Об этом заявил министр спорта молодёжи и спорта Турции Мехмет Касапоглу.
Все национальные спортивные мероприятия, которые проводятся в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления.
Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации AFAD (Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций). Ещё раз передаю наилучшие пожелания нашему любимому народу.