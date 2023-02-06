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У «Баварии» будет новый капитан, Нойера лишат повязки

сегодня, 16:48

В следующим сезоне у «Баварии» будет новый капитан.

Как сообщается, главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн не исключил, что Мануэль Нойер может быть лишен повязки в кампании 2023/24. Причиной является критика вратаря в адрес руководства клуба.

В качестве нового капитана наставник рассматривает Йозуа Киммиха.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 18:18
Типичный)...баварский...
lotsman
lotsman
сегодня в 17:49
Надо же, слова сказать нельзя. А где хвалёная западная демократия?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:49
Мало того, что лечится за счёт клуба, так и ещё варежку на клуб раззевает... Должен поплатиться.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 17:44
Лол, Киммих - новый капитан при наличии Мюллера? Нагельсманн совсем кукухой поехал?
Rattlehead
Rattlehead ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 17:42
По харизме и достижениям Мюллер переплюнет всех, даже Нойера. Томас, можно сказать, олицетворение Баварии.
rpt9va4eky7b
rpt9va4eky7b
сегодня в 17:39
Неужели так можно поступить строго?
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 17:28
Как же уже забодали эти конкурсы прогнозов в каждой новости, на каждой ветке...
Я как будто не на спортивном сайте а на примитивном Азино три топора. Завязывайте уже с этими играми, или чем вы там занимаетесь
А по теме - Нойер слишком поверил в себя. Нельзя так себя вести, когда сам так жестко накосячил буквально только что. Когда-то очень восхищался его игрой, тем как он держит себя, как уверен в себе. Но, как и прогнозировалось ранее, Уверенность переросла в самоуверенность, Умение держать себя переросло в надменность и высокомерие ко всем, кто рядом, ну а по игре он стал просто хуже ловить мышей, что уж там говорить. Возможно что в конце сезона увидим громкое, но напрашивающееся расставание с символом мюнхенцев.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:20
Шах и мат... играем в футбол, на фиг было вставать на лыжи...:)))

Один из знаковых игроков команды даёт интервью, где набрасывает на свой клуб, после чего репутация игрока в клубе начинает падать. Знакомый сюжет!

Зарвался парень, что сказать! Юлиан прав, что слишком многое Ману позволялось, и при всех его косяках он всегда был вне критики. Не сломайся он на склоне и не было, скорее всего, увольнения его личного тренера. Неужели непонятно, что Топалович пал жертвой его же Нойера ошибки, приведшей Баварию к срочному поиску нового кипера, да и первым условием возвращения Нюбеля из аренды - был категорический его отказ работать с Тони.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:05
Из этой команды, по харизме, Киммих действительно ближе всех к капитанству
Гус Пойет
Гус Пойет ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:03
Забавная хрень получается. Из возможного диалога двух лидеров по рейтингу:
- Тебя жена сколько раз за ночь лайкает? Не, мало, очень мало, надо тебе срочно любовницу заводить!
1 984
1 984 ответ Longless (раскрыть)
сегодня в 17:03
Вопрос снят. Был неправ. Не знал про бан.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:55
Всему началу есть конец, странно, что этот конец наступил в связи с критикой, как никак геи живут в демократии.
alexgurzan
alexgurzan ответ Longless (раскрыть)
сегодня в 16:54
Не безнаказанно, удаляются и выдаются баны.
alexgurzan
alexgurzan ответ 7fuys3zceru5 (раскрыть)
сегодня в 16:53
Добрый день.

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Longless
Longless ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 16:50
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