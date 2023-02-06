У «Баварии» будет новый капитан, Нойера лишат повязки

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сегодня, 16:48

В следующим сезоне у «Баварии» будет новый капитан.

Как сообщается, главный тренер мюнхенского клуба не исключил, что может быть лишен повязки в кампании 2023/24. Причиной является критика вратаря в адрес руководства клуба.

В качестве нового капитана наставник рассматривает .