У «Баварии» будет новый капитан, Нойера лишат повязки

В следующим сезоне у «Баварии» будет новый капитан.
Как сообщается, главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн не исключил, что Мануэль Нойер может быть лишен повязки в кампании 2023/24. Причиной является критика вратаря в адрес руководства клуба.
В качестве нового капитана наставник рассматривает Йозуа Киммиха.
Один из знаковых игроков команды даёт интервью, где набрасывает на свой клуб, после чего репутация игрока в клубе начинает падать. Знакомый сюжет!
Зарвался парень, что сказать! Юлиан прав, что слишком многое Ману позволялось, и при всех его косяках он всегда был вне критики. Не сломайся он на склоне и не было, скорее всего, увольнения его личного тренера. Неужели непонятно, что Топалович пал жертвой его же Нойера ошибки, приведшей Баварию к срочному поиску нового кипера, да и первым условием возвращения Нюбеля из аренды - был категорический его отказ работать с Тони.
Один из знаковых игроков команды даёт интервью, где набрасывает на свой клуб, после чего репутация игрока в клубе начинает падать. Знакомый сюжет!
Зарвался парень, что сказать! Юлиан прав, что слишком многое Ману позволялось, и при всех его косяках он всегда был вне критики. Не сломайся он на склоне и не было, скорее всего, увольнения его личного тренера. Неужели непонятно, что Топалович пал жертвой его же Нойера ошибки, приведшей Баварию к срочному поиску нового кипера, да и первым условием возвращения Нюбеля из аренды - был категорический его отказ работать с Тони.