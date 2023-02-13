«Бавария» установила цену на Комана

«Бавария» считает, что нападающий Кингсли Коман стоит 100 миллионов евро.
Соглашение игрока с мюнхенским клубом действует до 2027 года. Футболистом интересуются топ-клубы Европы, среди которых есть представители Ла Лиги.
В 14 матчах текущего сезона Коман забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Давайте так. посчитаем суммарное количество клонов нашего игрока. Групп сколько? Умножаем количество клонов, которые в каждой группе по 10 штук. Каков итог? Каждые два дня человек кидает на ставки примерно 800 очков. Это реально или он не спит?
Забыл дополнить, ведь на каждую страницу прикреплена одна сим карта и электронная почта. верно? Могу ли я с одной сим карты создать 500 клонов? Думаю нет. И вот представьте, сколько раз нужно переставлять сим карты в слот и вбивать пароль , сохранять в компьютере, облегчая труд ввода, копировать, вставить. CtrlC и Ctrl V
Давайте так. посчитаем суммарное количество клонов нашего игрока. Групп сколько? Умножаем количество клонов, которые в каждой группе по 10 штук. Каков итог? Каждые два дня человек кидает на ставки примерно 800 очков. Это реально или он не спит?
Забыл дополнить, ведь на каждую страницу прикреплена одна сим карта и электронная почта. верно? Могу ли я с одной сим карты создать 500 клонов? Думаю нет. И вот представьте, сколько раз нужно переставлять сим карты в слот и вбивать пароль , сохранять в компьютере, облегчая труд ввода, копировать, вставить. CtrlC и Ctrl V
И что с того? Это ведь не означает, что Вас двое.
Просто в интернете есть возможность копировать буквы, слова, предложения. Отсюда и различия в правописании.
Почерки разные, а человек один. Такое сплошь и рядом случается.
И что с того? Это ведь не означает, что Вас двое.
Просто в интернете есть возможность копировать буквы, слова, предложения. Отсюда и различия в правописании.
Почерки разные, а человек один. Такое сплошь и рядом случается.