«Бавария» установила цену на Комана

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сегодня, 20:49

«Бавария» считает, что нападающий стоит 100 миллионов евро.

Соглашение игрока с мюнхенским клубом действует до 2027 года. Футболистом интересуются топ-клубы Европы, среди которых есть представители Ла Лиги.

В 14 матчах текущего сезона Коман забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.