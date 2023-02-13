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«Бавария» установила цену на Комана

сегодня, 20:49

«Бавария» считает, что нападающий Кингсли Коман стоит 100 миллионов евро.

Соглашение игрока с мюнхенским клубом действует до 2027 года. Футболистом интересуются топ-клубы Европы, среди которых есть представители Ла Лиги.

В 14 матчах текущего сезона Коман забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:57
В 14 играх 4 голешника и 100 мУльЁнов?))
протон
протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 21:31, ред.
Поверьте, все мое авторское.  Да на сей счет не буду спорить, есть плагиат, копипаст, где-то читал, что искусственный интеллект сдает экзамен ученика в ВУЗе.
Давайте так. посчитаем суммарное количество клонов нашего игрока. Групп сколько? Умножаем количество клонов, которые в каждой группе по 10 штук. Каков итог? Каждые два дня человек кидает на ставки примерно 800 очков. Это реально или он не спит?
Забыл дополнить, ведь на каждую страницу прикреплена одна сим карта и электронная почта. верно? Могу ли я с одной сим карты создать 500 клонов? Думаю нет. И вот представьте, сколько раз нужно переставлять сим карты в слот и вбивать пароль , сохранять в компьютере, облегчая труд ввода, копировать, вставить. CtrlC и Ctrl V
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:08
Уже 100 лямов как клише стало . Посмотрим кто раскошелится .
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:07
Эх.. Я вот сейчас не поленился и с помощью той самой науки выявил, что часть Ваших же комментариев не принадлежит Вашему "перу".
И что с того? Это ведь не означает, что Вас двое.
Просто в интернете есть возможность копировать буквы, слова, предложения. Отсюда и различия в правописании.
Почерки разные, а человек один. Такое сплошь и рядом случается.
Гость
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