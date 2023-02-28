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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе хочет играть за «Реал»

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Байкал-38.
Байкал-38. ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 03:22
Так получается это Реалу нужен Мбаппе, а не оборот, как мне пытались многие доказывать.
Как бы в Реале и около не говорили, как бы не хорохорились после того как Мбамме кинул клуб в унизительной форме, всё равно пляшут под дудку француза и хотят его заполучить себе.
протон
протон
сегодня в 02:46
Байкал-38. О двуличности можно много примеров привести про Дзюбу, например, кем фанатом Вы являетесь. На счет двуличности игрока пример привел человек под ником "Месси 10" и заслуженно занял лучший коммент. Но я не заявляю, что Мбаппе виновная сторона всей этой заварухи на счет истории с переходом в Реал. и не отрицаю его жажду к деньгам и не малым в такую молодость. Есть и другие факторы которые влияли на мнение игрока их я озвучил. Перейдет в Реал как встретят фаны вопрос начнет забивать будет своим.
протон
протон ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:26
Футболист он, несомненно, хороший, Но после всего не очень хотелось игрока в Реале. Он погнался за деньгами, так пусть там играет. Хотя какая вина Мбаппе там закулисного много и давление агентов и родных. Кстати Вам нужен Вип статус, что бы не удаляли топовые комментарии. У Вас более 2 к комментариев, думаю Вы заслужили по правилам сайта.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:30
Что значит хочет. Есть контракт, пускай отрабатывает.
eleven LC
eleven LC ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
Мнение действительно поменялось,злость прошла
Всё перекрывает его умение играть в футбол,когда он придёт в Реал 30 голов в чемпионате и не менее 10-ти в ЛЧ от него практически гарантированы!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:44
Очередная серия "мыльной оперы".
Agamaga........
Agamaga........ ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:40
Это называется двуличность.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 15:52
А как кричали, что Мбаппе не место в Реале и прочие оскорбления Мбаппе?
Сейчас история напоминает историю с фанатами Ювентуса. До перехода в клуб Роналду кем только не был и симулянтом и геем и вообще падшим человеком (постарался более мягко сказать, оригинал был очень жёстким). А после перехода в Юве всё, что говорили фанаты о Роналду оказалось правдой... он оказывается честный и порядочный человек.
Почему мнения о Мбаппе поменялось?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:44
После Рони и Лео думал наступит закат, покой, но нет сериалы будут вечными). Ещё один.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 14:21
Это никогда не закончится)))
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:48
Не нужен он Реалу, у Мадрида есть Винни, а Мбаппе имеет склочный характер и будет требовать себе привилегий
Аспект
Аспект ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:44
Так совершенно невыигрышный проект этот ПСЖ, поэтому разведя шейхов на некислое бабло народ и смотрит, куда бы свинтить оттуда.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:42, ред.
Жалеет, что не перешел в том году? Упустил кубок Лиги Чемпионов УЕФА. Надеюсь, что Реал Мадрид не предложит ему такую же зарплату. Если его интересуют спортивные достижения, то он и на намного меньшую сумму согласится. Но если его интересуют только деньги, то пусть сидит в ПСЖ.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:40
Помнится сразу после подписания контракта с ПСЖ Мбаппе заявил, что дело не в деньгах, просто ему очень интересен сам клуб, сам проект ПСЖ. Прошло полгода, ПСЖ ему уже не интересен (кто бы сомневался), и теперь он опять стремится в Реал.
Очередное подтверждение двуличности и жадности до денег Мбаппе. Разбрасывается словами налево и направо, при том не держит свои обещания
lotsman
lotsman ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:59
Ну почему бакинский? Есть и в Испании реалы. Реал Мадрид, Реал Сарагоса, Реал Овьедо, Реал Бетис, Реал Вальядолид, Реал Хаэн....................
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:56
В Реале любят бегунков а-ля электричка
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:46, ред.
Конечно он хочет играть за Реал,он уже давно перерос ПСЖ,если можно так сказать,да и лигу чемпионов с Парижем не выиграть!
Пусть приходит,несмотря на то что он сделал в прошлом году использовав Реал что бы вибить побольше денег из шейхов
Футболист он отличный,один из лучших в мире сегодня,а лучшие должны играть в Мадридском Реале!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:34, ред.
Эту песню мы уже слышали, Перес не дурак - теперь никаких подписных бонусов, тупо 150 за трансфер ну и зп, конечно не маленькую, но и не космическую - т.к. надо еще проверить, не придётся ли теперь им выслушивать его выгибоны
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 11:33
Пора... Перес, готовь бабки... Если есть..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:14
"По данным источника, форвард хочет выступать за «Реал», поэтому хочет перейти в мадридский клуб."

Блестящий ход мыслей!!! А я было подумал,что за бакинский "Реал"...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:04
Когда он уже определиться, какой то идиот
112910415
112910415
вчера в 10:44
ой ! совершенно неожиданная новость ! )
shur
shur
вчера в 10:36
...лично Я жду парня с нетерпением, новый этап у сливочных!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 10:29
Мбаппе хочет в очередной раз развести боссов псж на коссмическую зп не более
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:22
Вот Камерунский Эму ,сорвал в ПСЖ зарплату пожирнее и теперь в Реал /с такой зарплатой или выше/,вот она натура Афро-Французов!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:58
На Елисейских полях будешь играть на балалайке !)
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:37
Где-то мы уже это слышали....а воз и ныне там....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:35
Что об этом думают в Реале? Наверняка сейчас покупать весьма дорого...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:34
Давно надо было. ЛЧ уже взял бы давно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:32
У него семь пятниц на недели!!!
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