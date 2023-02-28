Мбаппе хочет играть за «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.
По данным источника, форвард желает выступать за «Реал», поэтому хочет перейти в мадридский клуб.
Ранее стало известно, что ПСЖ готов продать Мбаппе.
Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.
По данным источника, форвард желает выступать за «Реал», поэтому хочет перейти в мадридский клуб.
Ранее стало известно, что ПСЖ готов продать Мбаппе.
Очередное подтверждение двуличности и жадности до денег Мбаппе. Разбрасывается словами налево и направо, при том не держит свои обещания
Очередное подтверждение двуличности и жадности до денег Мбаппе. Разбрасывается словами налево и направо, при том не держит свои обещания