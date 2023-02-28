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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов продать Мбаппе

вчера, 08:30

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.

Парижский клуб готов продать форварда, даже если он продлит контракт еще на сезон.

Дело в том, что парижане не хотят потерять игрока бесплатно, а намерены выручить деньги с его продажи.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:21
Опять утятина. Из всех звёзд ПСЖ сейчас и особенно с перспективой он один может решать проблемы...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:32
Если деньги за Мбаппеныша не пойдут ПСЖ, то там маманя вступится - 150 мультов как минумум лично её на цацки за то, что малышок выбрал именно ваш клуб)
galem72
galem72
вчера в 12:16
Вот пусть гоал.ком его и покупает. ))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 11:37
Закрыть его игру можно... Высокомерие - нет...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:12
Нет такого стада баранов.которое можно обменять без потери на Лягушонка.
112910415
112910415
вчера в 10:46
а почём нынче товар ?
shlomo
shlomo
вчера в 10:14
Теперь вопрос другой... кому его спихнуть по такой цене
lotsman
lotsman
вчера в 10:14
Пока будут решать и выгадывать, уйдёт бесплатно.)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:55
А кто играть будет !
Gahi
Gahi
вчера в 09:45, ред.
Одним словом с Неймаром - «тараписа не надо», так сейчас сказал бы товарищ Саахов.
ОПС
ОПС
вчера в 09:37, ред.
Слишком дорого он стоит. Вряд ли кто пожелает взять. Может Арабы прикупят. А скорей всего будет играть в ПСЖ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:28
В данной ситуации палка о двух концах. С одной стороны, любому клубу будет приятно взять игрока свободным агентом. Проблема в том, что таких любителей халявы будет много, а Мбаппе только один.
Да и халява тоже условная - агенты и игрок захотят получить подъёмные за переход.
А с другой стороны, шейхи сейчас выкатят такую цену, что покупатель сразу загрустит. Тут нужно искать золотую середину - продавать сейчас, но не слишком дорого, шобы не отпугнуть покупателя.
Конечно, если это не шейх с соседнего султаната ;) ...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:03
Дураков покупать нет, лучше годик подождать и потом взять бесплатно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:57
Цена правда на него будет такая, что ни кто его и не возьмет.....
8eg62buaqcyj
8eg62buaqcyj
вчера в 08:53
В ПСЖ как на восточном базаре - сплошной купи-продай
vx4xzutppvn4
vx4xzutppvn4
вчера в 08:51
Походу черепашка уже даже своих арабских хозяев допекла
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:47
С паршивой овцы хоть шерсти клок. По такому принципу действуют сейчас в ПСЖ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:44
Деньги способны решать всё. Хотя у шейхов их итак море...
Гость
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