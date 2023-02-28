ПСЖ готов продать Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.
Парижский клуб готов продать форварда, даже если он продлит контракт еще на сезон.
Дело в том, что парижане не хотят потерять игрока бесплатно, а намерены выручить деньги с его продажи.
Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.
Парижский клуб готов продать форварда, даже если он продлит контракт еще на сезон.
Дело в том, что парижане не хотят потерять игрока бесплатно, а намерены выручить деньги с его продажи.
Да и халява тоже условная - агенты и игрок захотят получить подъёмные за переход.
А с другой стороны, шейхи сейчас выкатят такую цену, что покупатель сразу загрустит. Тут нужно искать золотую середину - продавать сейчас, но не слишком дорого, шобы не отпугнуть покупателя.
Конечно, если это не шейх с соседнего султаната ;) ...
Да и халява тоже условная - агенты и игрок захотят получить подъёмные за переход.
А с другой стороны, шейхи сейчас выкатят такую цену, что покупатель сразу загрустит. Тут нужно искать золотую середину - продавать сейчас, но не слишком дорого, шобы не отпугнуть покупателя.
Конечно, если это не шейх с соседнего султаната ;) ...