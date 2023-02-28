ПСЖ готов продать Мбаппе

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вчера, 08:30

Нападающий может покинуть ПСЖ .

Парижский клуб готов продать форварда, даже если он продлит контракт еще на сезон.

Дело в том, что парижане не хотят потерять игрока бесплатно, а намерены выручить деньги с его продажи.