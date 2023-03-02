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Журналист сообщил, что айфоны для игроков сборной Аргентины купил не Месси

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alexamit
alexamit
вчера в 14:26
Игроки сборной Аргентины такие бедные,что после победы на ЧМ у них не нашлось средств купить себе айфоны!
112910415
112910415
вчера в 07:39
и не золотые
и не айфоны
и не 35 ....
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
02 марта в 22:30
Больше всего, насмешила новость, про его, якобы, офигенную скромность. Скромняга, который запретил самолетам пролетать над его домом...
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 22:21
Как бы гном не раскошелился. Он же такой жадный сразу было понятно что эта новость фейк. Более жадного футболиста чем Месси я не знаю.
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 21:58
Роналду бы никогда так не поступил! Он в таких случаях просто меняет труселя на нужный товар.Но со сборной это было всего один раз,да и то он принимал в победном матче участие в качестве наблюдателя.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 марта в 21:30
)
Futurista
Futurista
02 марта в 21:19
Золотой кАйфон Месси...
Шуnя771
Шуnя771
02 марта в 20:50
Таможня не дала добро?)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 марта в 20:20
Сейчас окажется, что 35 золотых айфонов купил Мартинес! ... и один серебряный для Мбаппе
drug01
drug01 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
02 марта в 20:16
Главное купили всё же
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
02 марта в 20:14
А я- старый дурак, еще перед ним и извинился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 20:09, ред.
Утром - "Месси купил 35 золотых айфонов для игроков сборной Аргентины"
Днём - "Айфоны для игроков сборной Аргентины купил не Месси"
Вечером - "Игроки сборной купили Месси айфон"
Ночью - "Игроки сборной купили Месси 35 айфонов"
Romeo 777
Romeo 777
02 марта в 20:08
Парадокс, а многие фанаты уже миллион поклонов сделали ему за то, чего он не делал…
95-shishani-95
95-shishani-95
02 марта в 20:01
И тут пожадничал?))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ shlomo2 (раскрыть)
02 марта в 19:57, ред.
Ему сейчас не до этих новостей...😭..
shlomo2
shlomo2 ответ Elliada (раскрыть)
02 марта в 19:53
Рон ехидно улыбнулся и как бы невзначай прикрыл ноутбук....:)))))
Варвар7
Варвар7
02 марта в 19:49
А может всё же в складчину?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
02 марта в 19:44
Месси оплатил..
Alex12357
Alex12357
02 марта в 19:40
А тут решили Меське одно место лизнуть.
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
02 марта в 19:40
Меська на инфантишку разорился.
Elliada
Elliada
02 марта в 19:40
Источник доказательства предоставил?
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