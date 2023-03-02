Журналист сообщил, что айфоны для игроков сборной Аргентины купил не Месси

1677775105

02 марта 2023, 19:38

Нападающий сборной Аргентины не покупал золотые iPhone для игроков национальной команды после победы на ЧМ -2022. Об этом сообщил журналист Гастон Эдуль.

По информации источника, покупку сделал частный предприниматель, а не футболист.