Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не покупал золотые iPhone для игроков национальной команды после победы на ЧМ-2022. Об этом сообщил журналист Гастон Эдуль.
По информации источника, покупку сделал частный предприниматель, а не футболист.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не покупал золотые iPhone для игроков национальной команды после победы на ЧМ-2022. Об этом сообщил журналист Гастон Эдуль.
По информации источника, покупку сделал частный предприниматель, а не футболист.
Днём - "Айфоны для игроков сборной Аргентины купил не Месси"
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Ночью - "Игроки сборной купили Месси 35 айфонов"
Днём - "Айфоны для игроков сборной Аргентины купил не Месси"
Вечером - "Игроки сборной купили Месси айфон"
Ночью - "Игроки сборной купили Месси 35 айфонов"