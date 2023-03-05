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Фанат «Ливерпуля» выскочил на поле и случайно нанёс травму Робертсону

05 марта 2023, 22:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Фанат «Ливерпуля» выскочил на поле в то время, как команда праздновала 7-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ.

Болельщик бегом направился к игрокам, но подскользнулся и врезался в толпу в подкате. В результате повреждение получил защитник Эндрю Робертсон, который после инцидента держался за лодыжку.

Поведение фаната привело в ярость главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Фанат «Ливерпуля» выскочил на поле и случайно нанёс травму Робертсону

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:08
)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:00
И молвил Клопп своей ливерпульской братии:
- Не обыграете МЮ, каждому из вас буду сниться со своей улыбкой и щетиной!)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:22
Ага, гей бы не дал 7 голов бы забить
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 08:32
А причем тут Роналду)
После его ухода, МЮ только эту игру провали и взяли трофей и борются за медали)
adekvat
adekvat
вчера в 06:30
Вот где fan id вводить надо.
112910415
112910415
вчера в 05:28
дружественный огонь, как говорится
6nhr23kujpa9
6nhr23kujpa9
вчера в 05:14
У парнишки от такого щастья просто моск свело
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:02
Вот и Эрик Севен Хаг «наладил» свою игру, убрав лишнего Роналду из состава.))
Умар Закаев
Умар Закаев
05 марта в 23:55
А потом ещё спрашивают, зачем Fan ID
Наши идиоты ещё и не на такое способны
zooveterinar
zooveterinar
05 марта в 23:36
Офигеть 7:0!!!!!!!???? Ливер с победой!!!Вот и наладилося у Клоппа!! Как так Манчестер смог??!! Это еще надо суметь!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
05 марта в 23:36, ред.
По большому счёту не так и важно.) Больше чем французы никто не пьёт.
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 23:11
Сколько в Англии употребление на душу населения?
Едят одну перловку, а закусывают только зеленый английский чай))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 23:03
Увести...
Elliada
Elliada
05 марта в 22:40
Этому фанату его же друзья накостыляют, если у Робертсона будет травма
Ruslik1982
Ruslik1982
05 марта в 22:40
техническое поражение Ливеру за это, 0-3
Gahi
Gahi
05 марта в 22:33
Это называется победный подкат от своих. Удачи и здоровья.
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