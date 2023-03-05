Фанат «Ливерпуля» выскочил на поле и случайно нанёс травму Робертсону

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05 марта 2023, 22:28

Фанат «Ливерпуля» выскочил на поле в то время, как команда праздновала 7-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ .

Болельщик бегом направился к игрокам, но подскользнулся и врезался в толпу в подкате. В результате повреждение получил защитник , который после инцидента держался за лодыжку.

Поведение фаната привело в ярость главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.