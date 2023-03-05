Фанат «Ливерпуля» выскочил на поле и случайно нанёс травму Робертсону

Фанат «Ливерпуля» выскочил на поле в то время, как команда праздновала 7-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ.
Болельщик бегом направился к игрокам, но подскользнулся и врезался в толпу в подкате. В результате повреждение получил защитник Эндрю Робертсон, который после инцидента держался за лодыжку.
Поведение фаната привело в ярость главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
- Не обыграете МЮ, каждому из вас буду сниться со своей улыбкой и щетиной!)
- Не обыграете МЮ, каждому из вас буду сниться со своей улыбкой и щетиной!)
После его ухода, МЮ только эту игру провали и взяли трофей и борются за медали)
После его ухода, МЮ только эту игру провали и взяли трофей и борются за медали)
Наши идиоты ещё и не на такое способны
Наши идиоты ещё и не на такое способны
Едят одну перловку, а закусывают только зеленый английский чай))
Едят одну перловку, а закусывают только зеленый английский чай))