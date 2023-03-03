Неймар не сыграет против «Баварии» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сообщил, что нападающий Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Форвард получил травму в игре Лиги 1 против «Лилля» 19 февраля.
В двух ближайших матчах [против «Нанта» и «Баварии»] Неймар не сыграет. Его отсутствие — очень серьезная потеря для нас.
У ПСЖ конечно будут ещё попытки завладеть ЛЧ.....но будет ли такая возможность у Неймара - вопрос....не 20 лет уж...
У ПСЖ конечно будут ещё попытки завладеть ЛЧ.....но будет ли такая возможность у Неймара - вопрос....не 20 лет уж...
это всё имеется ? если найдётся, могут победить
это всё имеется ? если найдётся, могут победить
Хочется посмотреть еще раз 8:2.
Хочется посмотреть еще раз 8:2.