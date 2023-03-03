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Неймар не сыграет против «Баварии» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

вчера, 16:00
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен08.03.2023 в 23:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сообщил, что нападающий Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Форвард получил травму в игре Лиги 1 против «Лилля» 19 февраля.

В двух ближайших матчах [против «Нанта» и «Баварии»] Неймар не сыграет. Его отсутствие — очень серьезная потеря для нас.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:24
Неймар одно из звеньев цепи за которую и пытаются притащить к себе кубок ЛЧ богатые инвесторы.....
У ПСЖ конечно будут ещё попытки завладеть ЛЧ.....но будет ли такая возможность у Неймара - вопрос....не 20 лет уж...
112910415
112910415
вчера в 18:21
характер, воля, сила духа ...
это всё имеется ? если найдётся, могут победить
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:53
Плохо. Это большая потеря для ПСЖ. Задача пройти Баварию осложняется.
Elliada
Elliada
вчера в 17:40
Каждый год в тоже время у Неймара травма. Стабильность
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:33
Даже если принял бы участие, не известно в какой бы форме он находился после травмы.
НикСта63
НикСта63
вчера в 17:16
Я думаю, это приобретение
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:07
Без него они играют лучше...
амурец
амурец
вчера в 16:54
Неймара будет не хватать, он то лучше мелкого неочемыша
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:49
А это даже отлично ,вот пусть Меська и показывает за что ему платят 38 лямов в год не считая бонусов!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:18
А гномик сыграет?
Хочется посмотреть еще раз 8:2.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:03
Пусть залечивает травму, рисковать ни к чему...
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