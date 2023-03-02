Неймар делает всё возможное, чтобы сыграть с «Баварией»

Нападающий ПСЖ Неймар надеется сыграть против «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает L’Équipe.
По информации источника, бразилец делает всё возможное, чтобы быть готовым к игре. Возможность участия футболиста во встрече сохраняется.
А ты мне начал уже предлагать посмотреть на матч Марсель - ПСЖ. При чём здесь Марсель ??? Я ответил что Марселю до Баварии как до Луны 🌙 пешком 👣. И в чём здесь я интересно не прав ??? Ты хочешь сравнить Баварию с Марселем ??? Потом ты мне предлагаешь заглянуть в историю с Вельярреалом . Для чего ??? По твоему значит и Вельярреал сильнее Баварии ???)))
Не собираюсь больше развивать эту тему . Никогда не болел за Баварию и сборную Германии, просто мой субъективный взгляд со стороны. Что Бавария сильнее ПСЖ и это мы узнаем в ближайшее время. Спасибо тебе дружище за диалог. На этом остановимся !✊️🙋♂️
А ты мне начал уже предлагать посмотреть на матч Марсель - ПСЖ. При чём здесь Марсель ??? Я ответил что Марселю до Баварии как до Луны 🌙 пешком 👣. И в чём здесь я интересно не прав ??? Ты хочешь сравнить Баварию с Марселем ??? Потом ты мне предлагаешь заглянуть в историю с Вельярреалом . Для чего ??? По твоему значит и Вельярреал сильнее Баварии ???)))
Не собираюсь больше развивать эту тему . Никогда не болел за Баварию и сборную Германии, просто мой субъективный взгляд со стороны. Что Бавария сильнее ПСЖ и это мы узнаем в ближайшее время. Спасибо тебе дружище за диалог. На этом остановимся !✊️🙋♂️
Я лишь констатировал что Марселю дотудова отнюдь не дальше, чем Вильярреалу... , а то и меньше!
Я лишь констатировал что Марселю дотудова отнюдь не дальше, чем Вильярреалу... , а то и меньше!
Будут играть Бавария и ПСЖ !!!!!!
Вот и посмотрим кто прав будет .
Будут играть Бавария и ПСЖ !!!!!!
Вот и посмотрим кто прав будет .
Ну тогда пересмотри прошлогодний поход "пёшком до Луны" от Вильярреала. ))
Ну тогда пересмотри прошлогодний поход "пёшком до Луны" от Вильярреала. ))
Неудачный пример с Марселем.
Неудачный пример с Марселем.