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Неймар делает всё возможное, чтобы сыграть с «Баварией»

02 марта 2023, 20:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен08.03.2023 в 23:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Неймар надеется сыграть против «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает L’Équipe.

По информации источника, бразилец делает всё возможное, чтобы быть готовым к игре. Возможность участия футболиста во встрече сохраняется.

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Все комментарии
los-desperados
los-desperados
вчера в 12:48
сыграй не сыграй, все равно вам хана
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:38
Оно тебе надо?Победа над Баварией нужны Меське и Камерунскому Эму ,а тебя не заметят ,в ФИФА уже всё куплено и ЧМ и ЛЧ,так что выздоравливай и уходи в нормальный клуб из этого колхоза под именем ПСЖ!!!
112910415
112910415
вчера в 09:07
недолеченный танцор ... суровые германцы ...
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 01:09, ред.
Вообще-то я написал, что присутствие Неймара не скажется на итоговом счёте Бавария - ПСЖ !
А ты мне начал уже предлагать посмотреть на матч Марсель - ПСЖ. При чём здесь Марсель ??? Я ответил что Марселю до Баварии как до Луны 🌙 пешком 👣. И в чём здесь я интересно не прав ??? Ты хочешь сравнить Баварию с Марселем ??? Потом ты мне предлагаешь заглянуть в историю с Вельярреалом . Для чего ??? По твоему значит и Вельярреал сильнее Баварии ???)))
Не собираюсь больше развивать эту тему . Никогда не болел за Баварию и сборную Германии, просто мой субъективный взгляд со стороны. Что Бавария сильнее ПСЖ и это мы узнаем в ближайшее время. Спасибо тебе дружище за диалог. На этом остановимся !✊️🙋‍♂️
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 23:56
То что его не будет хватать это точно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
02 марта в 23:51, ред.
Погоди..., погоди, Игорь. Ну это ты же про Луну разговор затеял...
Я лишь констатировал что Марселю дотудова отнюдь не дальше, чем Вильярреалу... , а то и меньше!
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 марта в 23:48
При чём здесь Марсель и Вельярреал ?????
Будут играть Бавария и ПСЖ !!!!!!
Вот и посмотрим кто прав будет .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
02 марта в 22:53, ред.
Неудачный ... ? Да ты чё ?!))
Ну тогда пересмотри прошлогодний поход "пёшком до Луны" от Вильярреала. ))
xcxj9df7msfh
xcxj9df7msfh
02 марта в 22:24
Лучше пусть играет и забивает
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 марта в 22:14
Марселю до Баварии как до Луны 🌙 пешком 👣 !)
Неудачный пример с Марселем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
02 марта в 21:55
Марсель - ПСЖ обзор глянь . Думаю после этого повременишь с такими прогнозами. )
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
02 марта в 21:15
Они и без него фрицев оттарабанят...
Ironigor
Ironigor
02 марта в 21:02
И даже твоё присутствие не поможет ПСЖ избежать проигрыша !)
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