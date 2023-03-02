Неймар делает всё возможное, чтобы сыграть с «Баварией»

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02 марта 2023, 20:59

Нападающий ПСЖ надеется сыграть против «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает L’Équipe.

По информации источника, бразилец делает всё возможное, чтобы быть готовым к игре. Возможность участия футболиста во встрече сохраняется.