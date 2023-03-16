У Кержакова есть желание усилить «Кармиотиссу» игроками из России

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал о трансферных намерениях главного тренера .

Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России. Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле.

Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра.