У Кержакова есть желание усилить «Кармиотиссу» игроками из России

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал о трансферных намерениях главного тренера Александра Кержакова.
Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России. Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле.
Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра.
Ну а так что, в принципе Саша по своему обыкновению долго запрягает, зато едет с ветерком.... и перемани к себе еще и Кокошу...:))))
Ну а так что, в принципе Саша по своему обыкновению долго запрягает, зато едет с ветерком.... и перемани к себе еще и Кокошу...:))))