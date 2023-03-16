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У Кержакова есть желание усилить «Кармиотиссу» игроками из России

вчера, 11:41

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал о трансферных намерениях главного тренера Александра Кержакова.

Александр Кержаков рассказал о своих трансферных желаниях. Там есть разные футболисты, в том числе из России. Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле.

Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 14:16
В общем начинает клянчить деньги у владельцев на трансферы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:14
Надеюсь у тебя всё получится. И пожелаю тебе в сегодняшнем матче только Удачи !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:30
Пусть Кокорина берёт.
qdt4cw69s8b9
qdt4cw69s8b9
вчера в 12:09
Брат Мишка уже готовит чемоданы. И пулемёт - ну чтоб ворота Кармиотиссы стали вообще неприступными
lotsman
lotsman
вчера в 11:56
Желание есть, значит усиль. В России игроков хватает.
shlomo
shlomo
вчера в 11:50
Для меня лично это было странное назначение. С точки зрения проживания на Кипре вдали от питерской грязи, точно шикарно, тем более за деньги. Но вот что может дать такой тренерский опыт, сомнительно, даже с учетом не особого опыта у самого Кержа. Уровень клуба, по всей видимости, уровень полу-любителей. Но учитывая то, что владельцы клуба имеют отношение к РФ (оттуда и ноги растут), то вполне возможно подписание и Российских игроков. Посмотрим что из всего этого получится.

Ну а так что, в принципе Саша по своему обыкновению долго запрягает, зато едет с ветерком.... и перемани к себе еще и Кокошу...:))))
Гость
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