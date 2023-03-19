Головин не сыграет в матче против «Аяччо»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче Лиги 1 против «Аяччо».
Футболист ощущает дискомфорт в приводящей мышце бедра правой ноги. Ранее игрок получил вызов на мартовский сбор национальной команды России.
Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче Лиги 1 против «Аяччо».
Футболист ощущает дискомфорт в приводящей мышце бедра правой ноги. Ранее игрок получил вызов на мартовский сбор национальной команды России.
Ничего не буду утверждать, но возможно клубы и сборная договорились и решили не напрягать ситуацию связанную с политикой.
Уж лучше пропустить по одному матчу в клубе из-за "травмы", а потом подлечившись вернутся встрой, чем подвергать риску игроков.
В любом случае ребятам здоровья и удачи, а в сборной пусть лучше резервисты доказывают свою состоятельность.
Ничего не буду утверждать, но возможно клубы и сборная договорились и решили не напрягать ситуацию связанную с политикой.
Уж лучше пропустить по одному матчу в клубе из-за "травмы", а потом подлечившись вернутся встрой, чем подвергать риску игроков.
В любом случае ребятам здоровья и удачи, а в сборной пусть лучше резервисты доказывают свою состоятельность.