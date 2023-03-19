Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2022/2023

Головин не сыграет в матче против «Аяччо»

вчера, 10:17
АяччоЛоготип футбольный клуб Аяччо0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче Лиги 1 против «Аяччо».

Футболист ощущает дискомфорт в приводящей мышце бедра правой ноги. Ранее игрок получил вызов на мартовский сбор национальной команды России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМиранчук пропустит матч против «Наполи»
18 марта
Месси получил травму на тренировке ПСЖ
17 марта
Поттер сообщил, что Маунт пропустит ближайшие матчи сборной Англии
17 марта
Педри, скорее всего, не сможет сыграть против «Реала»
17 марта
СлухиДембеле может пропустить оба поединка «Барселоны» с «Реалом»
17 марта
Полузащитник «Ливерпуля» Байчетич выбыл до конца сезона из-за травмы
16 марта
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:37
Миранчук и Головин синхронно получили травмы перед вызовом в сборную. Думаю, что клубы просто не захотели их отпускать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:35
Тогда и за сборную лучше не играть, что бы не усугубить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:39, ред.
У нас сейчас достаточно молодежи вот их и надо проверять в играх. А Головин с Миранчуком это уже проверенные ребята и всегда могут сыграть за Сборную в основе...
Boricku
Boricku
вчера в 11:08, ред.
Поехал подписывать кондракт с реалом и барселоной на самом деле
ch86kre5fum5
ch86kre5fum5
вчера в 10:49
Значит и за сборную не будет играть
2matxu3fjrpk
2matxu3fjrpk
вчера в 10:43
У Миранчука выявлена травма приводящей мышцы левого бедра, а у Головина ощущает дискомфорт в приводящей мышце бедра правой ноги.
Ничего не буду утверждать, но возможно клубы и сборная договорились и решили не напрягать ситуацию связанную с политикой.
Уж лучше пропустить по одному матчу в клубе из-за "травмы", а потом подлечившись вернутся встрой, чем подвергать риску игроков.
В любом случае ребятам здоровья и удачи, а в сборной пусть лучше резервисты доказывают свою состоятельность.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:23
Аяччо должны и без Головина выносить. Ну а Сане скорейшего выздоровления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 