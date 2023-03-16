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Полузащитник «Ливерпуля» Байчетич выбыл до конца сезона из-за травмы

вчера, 14:33

Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич сообщил, что пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

18-летний футболист в соцсетях написал:

К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу играть до конца сезона.

Мне очень грустно прощаться с этим удивительным сезоном, но я понимаю, что это часть футбола, и это только сделает меня сильнее физически и морально.

Я также хотел бы поблагодарить вас, «красные», за всю поддержку в течение всего сезона, и заверяю вас, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо.

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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 18:22
Эллиот феерил тоже до той жуткой травмы, до сих пор не может приблизиться к той форме, надеюсь Байчечич избежит этой участи и вернется не слабее.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:13
Стефан очень хорошо смотрелся , играл не по годам грамотно, хладнокровно, боевито и цепко.
Здоровья и скорого возвращения!
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:20
Бейчечить стал открытием в Ливерпуле в этом сезоне и обидно пропустить остаток сезона, в котором он получил доверие тренера, и мог бы завоевать себе постоянное место в основе на будующий сезон! Здоровья ему и удачи в новом сезоне
drug01
drug01
вчера в 15:04
Для молодого игрока это беда большая, здоровья!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:42
Скорейшего выздоравления и на поле.
qkz36c72pnat
qkz36c72pnat
вчера в 14:41
Это далеко не самая большая головная боль Клоппа
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