Полузащитник «Ливерпуля» Байчетич выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» сообщил, что пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

18-летний футболист в соцсетях написал:

К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу играть до конца сезона.

Мне очень грустно прощаться с этим удивительным сезоном, но я понимаю, что это часть футбола, и это только сделает меня сильнее физически и морально.

Я также хотел бы поблагодарить вас, «красные», за всю поддержку в течение всего сезона, и заверяю вас, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо.