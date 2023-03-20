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В Нидерландах игрок получил кулаком по голове от фаната собственной команды

вчера, 19:31
ГронингенЛоготип футбольный клуб Гронинген0 : 2Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвенМатч завершен

Защитник голландского «Гронингена» Йетро Виллемс получил удар по голове от фаната собственной команды. Инцидент случился в воскресенье во время игры против «Херенвена».

«Гронинген» уступал дома 0:2, и разъяренные фанаты на 80-й минуте вырвались на поле. Виллемс подошел к трибуне, чтобы попытаться успокоить болельщиков, но в какой-то момент был атакован мощным ударом в голову.

Виллемса сразу же оттащили от опасной зоны. Как стало известно позднее, футболист избежал серьезного повреждения.

Игра продолжилась после длительной паузы и завершилась с тем же счетом — 2:0 в пользу гостей.

В Нидерландах игрок получил кулаком по голове от фаната собственной команды

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Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 09:55, ред.
Негра ударил...Земля ему пухом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:13
Бухой, обкуреный-не ведает, что творит.
shlomo
shlomo
вчера в 19:32
Ну вот так... от любви до ненависти один шаг.... ну а вообще очень некрасивое поведение фанатов...нужно их наказывать, чтобы другим не повадно было.
Гость
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