В Нидерландах игрок получил кулаком по голове от фаната собственной команды

1679329887

вчера, 19:31

Защитник голландского «Гронингена» получил удар по голове от фаната собственной команды. Инцидент случился в воскресенье во время игры против «Херенвена».

«Гронинген» уступал дома 0:2, и разъяренные фанаты на 80-й минуте вырвались на поле. Виллемс подошел к трибуне, чтобы попытаться успокоить болельщиков, но в какой-то момент был атакован мощным ударом в голову.

Виллемса сразу же оттащили от опасной зоны. Как стало известно позднее, футболист избежал серьезного повреждения.

Игра продолжилась после длительной паузы и завершилась с тем же счетом — 2:0 в пользу гостей.