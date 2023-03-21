Бывший нападающий «Арсенала» и «Тоттенхэма» Адебайор завершил карьеру

1679386615

вчера, 11:16

Бывший нападающий «Арсенала» и «Тоттенхэма» объявил о завершении карьеры в 39 лет.

Форвард выступал за «Мец» (2001-2003), «Монако» (2003-2006), «Арсенал» (2006-2009), «Манчестер Сити» (2009-2011), «Реал» (2011), «Тоттенхэм» (2011-2015), «Кристал Пэлас» (2016), «Истанбул Башакшехир» (2017-2019), «Кайсериспор» (2019) и парагвайскую «Олимпию» (2020). На его счету 87 матчей и 32 гола в составе сборной Того.

В 2008 году Адебайор был признан лучшим африканским футболитом того сезона.