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Бывший нападающий «Арсенала» и «Тоттенхэма» Адебайор завершил карьеру

вчера, 11:16

Бывший нападающий «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры в 39 лет.

Форвард выступал за «Мец» (2001-2003), «Монако» (2003-2006), «Арсенал» (2006-2009), «Манчестер Сити» (2009-2011), «Реал» (2011), «Тоттенхэм» (2011-2015), «Кристал Пэлас» (2016), «Истанбул Башакшехир» (2017-2019), «Кайсериспор» (2019) и парагвайскую «Олимпию» (2020). На его счету 87 матчей и 32 гола в составе сборной Того.

В 2008 году Адебайор был признан лучшим африканским футболитом того сезона.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 13:50
Ну а что, норм карьера
youtomee
youtomee
вчера в 13:26
В общем-то после Тоттенхэма он уже пропал с радаров, думал, что давно не играет
cw7j9dn8curg
cw7j9dn8curg
вчера в 12:14
Не знал, что Эмика перед пенсией аж в Парагвай занесло
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:28
Как перешел в Турцию, так чахнуть и начал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:25
Славно попылил, пора и на покой...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19
В 39 лет вполне резонное решение.
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