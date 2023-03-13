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Новосельцев объявил о завершении карьеры

вчера, 21:38

Бывший футболист «Истры», «Торпедо», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала», «Анжи», «Сочи» и сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры. Он также написал стихи, посвящённые своей футбольной карьере:

Давно, ещё будучи мальчишкой,

Я выбрал для себя футбол,

Мне говорили это лотерея, А я безумно был влюблен.

И что влюбленному помеха?

Вы знаете ответ? Ведь ничего.

Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен.

И пусть любовь не без шипов,

Она как роза столь красива,

И также ранит, причиняя боль,

Но верность была непоколебима.

Отчаянно сражаясь за неё,

Претерпевая разные преграды,

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда.

Упорной поступью к ней шёл,

Все ближе и быстрее надвигаясь,

И в тот момент когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает.

Так закрутилось, понеслось,

И всякое разное там было.

Ну, а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились.

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 14:51
Стихи предусматривают рифму и хотя бы отдаленные намёки на стихотворный размер. Данная речь гораздо лучше отражается прозой)). Ну хоть "преграда-награда" получилось... На уровне 2-го "Б". Удачи Ивану в новых начинаниях! Но в поэзию - не стоит...))
Сп62
Сп62
сегодня в 12:18
Стихи, конечно, не очень, но написаны от души. Удачи Ивану в гражданской жизни.
galem72
galem72
сегодня в 11:25
Подобным игрокам не нужно об этом заявлять публично, потому что это мало кого волнует. ))
112910415
112910415
сегодня в 07:49
такого жалкого, беспомощного текста давно не приходилось видеть ...
классическое "пусто-пусто"
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 06:44
Так он уже эксперт на матч тв? Думал уже завершил
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:17
Пародиста А.А. Иванова на него нет.
osminog_vasya
osminog_vasya
сегодня в 05:02
Ваня! Верни носки!
Loko57
Loko57
вчера в 22:34
Над текстом надо ещё поработать, но в принципе, очень даже неплохо)).
57q2dhxgkgxk
57q2dhxgkgxk ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:24
Это очень редко встретишь футбол и стихи
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:50
А Иван в душе романтик, по крайней мере может пойти после карьеры по литературному пути.)
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 21:48
Загубленный в Зените…
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:41
Пора-пора,душа покоя просит,
и пальцы тянутся к перу,перо-к бумаге...

Счастливого творческого пути,нашего полку графоманов прибыло!
Гость
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