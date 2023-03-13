Новосельцев объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Истры», «Торпедо», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала», «Анжи», «Сочи» и сборной России объявил о завершении карьеры. Он также написал стихи, посвящённые своей футбольной карьере:

Давно, ещё будучи мальчишкой,

Я выбрал для себя футбол,

Мне говорили это лотерея, А я безумно был влюблен.

И что влюбленному помеха?

Вы знаете ответ? Ведь ничего.

Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен.

И пусть любовь не без шипов,

Она как роза столь красива,

И также ранит, причиняя боль,

Но верность была непоколебима.

Отчаянно сражаясь за неё,

Претерпевая разные преграды,

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда.

Упорной поступью к ней шёл,

Все ближе и быстрее надвигаясь,

И в тот момент когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает.

Так закрутилось, понеслось,

И всякое разное там было.

Ну, а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились.