Бывший футболист «Истры», «Торпедо», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала», «Анжи», «Сочи» и сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры. Он также написал стихи, посвящённые своей футбольной карьере:
Давно, ещё будучи мальчишкой,
Я выбрал для себя футбол,
Мне говорили это лотерея, А я безумно был влюблен.
И что влюбленному помеха?
Вы знаете ответ? Ведь ничего.
Отдав навечно свое сердце
Мечте, которой был так окрылен.
И пусть любовь не без шипов,
Она как роза столь красива,
И также ранит, причиняя боль,
Но верность была непоколебима.
Отчаянно сражаясь за неё,
Претерпевая разные преграды,
Готов пойти был я на все,
Чтобы приблизилась награда.
Упорной поступью к ней шёл,
Все ближе и быстрее надвигаясь,
И в тот момент когда ты ничего не ждешь,
Она приходит и меня нежно обнимает.
Так закрутилось, понеслось,
И всякое разное там было.
Ну, а сейчас подумаешь, расход?
Да нет, мы полюбовно обо всем договорились.
классическое "пусто-пусто"
классическое "пусто-пусто"
и пальцы тянутся к перу,перо-к бумаге...
Счастливого творческого пути,нашего полку графоманов прибыло!
и пальцы тянутся к перу,перо-к бумаге...
Счастливого творческого пути,нашего полку графоманов прибыло!