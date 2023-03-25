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Тухель хочет пригласить в «Баварию» тренера из «Челси»

25 марта 2023, 08:42

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намерен пригласить в мюнхенский клуб тренера из «Челси» Энтони Барри. Специалисты ранее работали в лондонском коллективе.

Тухель ценит этого специалиста, вместе наставникам удалось выиграть с лондонским клубом Лигу чемпионов. На данный момент нельзя сказать, заинтересует ли этот вариант самого Барри, а также согласится ли «Челси» его отпустить.

Другие помощники Тухеля, Жолт Лоу и Арно Михелс, также, вероятно, присоединятся к его тренерскому штабу в «Баварии».

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Варвар7
Варвар7
25 марта в 08:59
Тухель постепенно собирает свой тренерский штаб.
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