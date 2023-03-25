Тухель хочет пригласить в «Баварию» тренера из «Челси»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намерен пригласить в мюнхенский клуб тренера из «Челси» Энтони Барри. Специалисты ранее работали в лондонском коллективе.
Тухель ценит этого специалиста, вместе наставникам удалось выиграть с лондонским клубом Лигу чемпионов. На данный момент нельзя сказать, заинтересует ли этот вариант самого Барри, а также согласится ли «Челси» его отпустить.
Другие помощники Тухеля, Жолт Лоу и Арно Михелс, также, вероятно, присоединятся к его тренерскому штабу в «Баварии».