Тухель хочет пригласить в «Баварию» тренера из «Челси»

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25 марта 2023, 08:42

Главный тренер «Баварии» намерен пригласить в мюнхенский клуб тренера из «Челси» Энтони Барри. Специалисты ранее работали в лондонском коллективе.

Тухель ценит этого специалиста, вместе наставникам удалось выиграть с лондонским клубом Лигу чемпионов. На данный момент нельзя сказать, заинтересует ли этот вариант самого Барри, а также согласится ли «Челси» его отпустить.

Другие помощники Тухеля, Жолт Лоу и Арно Михелс, также, вероятно, присоединятся к его тренерскому штабу в «Баварии».