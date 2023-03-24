Многие игроки «Баварии» удивлены увольнением Нагельсманна

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вчера, 14:48

«Бавария» приняла решение уволить с должности главного тренера клуба.

По данным источника, 35-летний специалист и большая часть футболистов команды были удивлены такому решению. Много ключевых игроков клуба, в числе которых , поддерживали Нагельсманна.

Однако ряд звёздных футболистов не ладил с Юлианом, из-за чего в команде почти всегда были недопонимания. Также запасные футболисты часто жаловались на нехватку игрового времени.