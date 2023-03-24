Многие игроки «Баварии» удивлены увольнением Нагельсманна

«Бавария» приняла решение уволить Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера клуба.
По данным источника, 35-летний специалист и большая часть футболистов команды были удивлены такому решению. Много ключевых игроков клуба, в числе которых Йозуа Киммих, поддерживали Нагельсманна.
Однако ряд звёздных футболистов не ладил с Юлианом, из-за чего в команде почти всегда были недопонимания. Также запасные футболисты часто жаловались на нехватку игрового времени.
Конечно, если приглядеться все не так гладко, как может показаться - они и в прошлых сезонах выходили в 1/4 лиги чемпионов, но при этом имели запас очков в Бундеслиги + не было серьезных конфликтов и разногласий в команде.
Возможно правильное решение руководства . У Нагельсмана украли шанс выиграть ЛЧ, он был одним из фаворитов турнира, нагло отстранили от турнира. Хотя бы дождаться окончания сезона и потом принимать решения, но скорее всего с Тухелем договорились давно за спиной Нагельсманна.
Конечно, если приглядеться все не так гладко, как может показаться - они и в прошлых сезонах выходили в 1/4 лиги чемпионов, но при этом имели запас очков в Бундеслиги + не было серьезных конфликтов и разногласий в команде.
Возможно правильное решение руководства . У Нагельсмана украли шанс выиграть ЛЧ, он был одним из фаворитов турнира, нагло отстранили от турнира. Хотя бы дождаться окончания сезона и потом принимать решения, но скорее всего с Тухелем договорились давно за спиной Нагельсманна.
От добра добра не ищут.
Запасные все равно так и останутся запасными.
От добра добра не ищут.
Запасные все равно так и останутся запасными.
А то что пишут, что кто-то из игроков где-то как-то был не доволен чем-то, в действиях главного тренера, так такие случаи бывают во всех клубах, что не является поводом для увольнения. Тем более если взять статистику выступлений Баварии в еврокубках с Нагельсманном , так можно только позавидовать таким результатам. Если я не ошибаюсь, то Бавария в этих матчах даже и не пропустила ни одного мяча. Ну а во внутреннем чемпионате то что сейчас команда чуть чуть забуксовала , так это совершенно не критично и команда в любом случае не отдала бы чемпионство . Ну вот как-то так, если в кратце. А решает всё равно руководство клуба.
А вот , нашёл.
А то что пишут, что кто-то из игроков где-то как-то был не доволен чем-то, в действиях главного тренера, так такие случаи бывают во всех клубах, что не является поводом для увольнения. Тем более если взять статистику выступлений Баварии в еврокубках с Нагельсманном , так можно только позавидовать таким результатам. Если я не ошибаюсь, то Бавария в этих матчах даже и не пропустила ни одного мяча. Ну а во внутреннем чемпионате то что сейчас команда чуть чуть забуксовала , так это совершенно не критично и команда в любом случае не отдала бы чемпионство . Ну вот как-то так, если в кратце. А решает всё равно руководство клуба.
А вот , нашёл.