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Многие игроки «Баварии» удивлены увольнением Нагельсманна

вчера, 14:48

«Бавария» приняла решение уволить Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера клуба.

По данным источника, 35-летний специалист и большая часть футболистов команды были удивлены такому решению. Много ключевых игроков клуба, в числе которых Йозуа Киммих, поддерживали Нагельсманна.

Однако ряд звёздных футболистов не ладил с Юлианом, из-за чего в команде почти всегда были недопонимания. Также запасные футболисты часто жаловались на нехватку игрового времени.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:59
хорошо ли им будет воевать дальше ?
Брулин
Брулин
вчера в 17:06
Честно говоря было интересно смотреть куда зайдет Бавария Нагеля в ЛЧ. Да и в бундеслиге какую-никакую интригу создал.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:56
Узбагойтесь, нужно было просто захватить Тухеля, пока никто другой не захватил, а там кроме Реала, Ливерпуля, Челси и ПСЖ желающих было предостаточно, а причины для увольнения можно найти всегда
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:35
Для многих это увольнение довольно неожиданное, в общем "как снег на голову".
Ironigor
Ironigor ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 16:13
Почему три , вроде бы два !
Zhgoon
Zhgoon ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:58
3 пропущенных гола в 8 играх ЛЧ. Это крутой показатель.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:47
Одним нравится тренер, другим нет - обычное дело.
d8k27rvns3ae
d8k27rvns3ae
вчера в 15:42
Не поверю, что это стало для них сюрпризом
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:23
Все в шоке были от такого решения, увольнять тренера на решающем отрезке сезона - это вообще не в стиле руководства Баварии, результаты были нормальные, во всех 3 турнирах продолжают играть, а в чемпионате еще могут спокойно прибавить и выиграть его.
Конечно, если приглядеться все не так гладко, как может показаться - они и в прошлых сезонах выходили в 1/4 лиги чемпионов, но при этом имели запас очков в Бундеслиги + не было серьезных конфликтов и разногласий в команде.
Возможно правильное решение руководства . У Нагельсмана украли шанс выиграть ЛЧ, он был одним из фаворитов турнира, нагло отстранили от турнира. Хотя бы дождаться окончания сезона и потом принимать решения, но скорее всего с Тухелем договорились давно за спиной Нагельсманна.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:18
За что боролись, на то и напоролись.
От добра добра не ищут.
Запасные все равно так и останутся запасными.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:17, ред.
Я думаю что это действо непонятно для всех.
А то что пишут, что кто-то из игроков где-то как-то был не доволен чем-то, в действиях главного тренера, так такие случаи бывают во всех клубах, что не является поводом для увольнения. Тем более если взять статистику выступлений Баварии в еврокубках с Нагельсманном , так можно только позавидовать таким результатам. Если я не ошибаюсь, то Бавария в этих матчах даже и не пропустила ни одного мяча. Ну а во внутреннем чемпионате то что сейчас команда чуть чуть забуксовала , так это совершенно не критично и команда в любом случае не отдала бы чемпионство . Ну вот как-то так, если в кратце. А решает всё равно руководство клуба.

А вот , нашёл.
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