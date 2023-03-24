Стали известны три главные причины увольнения Нагельсманна из «Баварии»

«Бавария» приняла решение уволить Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера клуба.
По данным источника, основными причинами такого решения стали:
- Плохие результаты команды в Бундеслиге.
- Отсутствие развития у игроков.
- Футболисты и руководство были удивлены, что Нагельсманн отправился в отпуск на время перерыва на матчи сборных, а не остался работать с игроками, которые пропускают встречи национальных команд.
Отсутствия развития игроков? Интересно, как они это поняли и как оценивают прогресс
Ушел в отпуск во время перерыва на матчи сборных? Во-первых, те, кто остался, игроки резерва, всех основных вызвали на матчи сборных. Во-вторых, не сказано на сколько он отправился в отпуск. Может, решил пару дней отдохнуть. Тем более, мог дома планы и схемы обдумывать. В-третьих, у него есть заместители, которые могут проводить занятия.
Все причины высосаны из пальца.
Отсутствия развития игроков? Интересно, как они это поняли и как оценивают прогресс
Ушел в отпуск во время перерыва на матчи сборных? Во-первых, те, кто остался, игроки резерва, всех основных вызвали на матчи сборных. Во-вторых, не сказано на сколько он отправился в отпуск. Может, решил пару дней отдохнуть. Тем более, мог дома планы и схемы обдумывать. В-третьих, у него есть заместители, которые могут проводить занятия.
Все причины высосаны из пальца.