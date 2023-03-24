Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

Стали известны три главные причины увольнения Нагельсманна из «Баварии»

вчера, 13:23

«Бавария» приняла решение уволить Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера клуба.

По данным источника, основными причинами такого решения стали:

- Плохие результаты команды в Бундеслиге.

- Отсутствие развития у игроков.

- Футболисты и руководство были удивлены, что Нагельсманн отправился в отпуск на время перерыва на матчи сборных, а не остался работать с игроками, которые пропускают встречи национальных команд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нагельсманн не останется без работы. Экс-тренер «Баварии» сменит Конте, Анчелотти или Гальтье
Сегодня, 10:12Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии1
СлухиТухель хочет пригласить в «Баварию» тренера из «Челси»
Сегодня, 08:42
СлухиСтало известно, в какую сумму «Баварии» обойдётся увольнение Нагельсманна
Вчера, 15:48
СлухиМногие игроки «Баварии» удивлены увольнением Нагельсманна
Вчера, 14:48
Слухи«Бавария» будет платить Нагельсманну зарплату, пока он не найдёт новый клуб
Вчера, 14:27
СлухиТухель вёл переговоры с «Реалом», но выбрал возглавить «Баварию»
Вчера, 13:44
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:38
Накануне матчей с Ман Сити... Очень глупо и странно. Кому-то Тухель может не понравиться и это может сказаться на результатах чевертьфинальных стыков. .
Elliada
Elliada ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:35
Типа уволили какого-то тренера только потому, что не выпустил на поле мажора?
Сп62
Сп62
вчера в 18:25
У нас такое случается регулярно и без объяснений. Примеров не привожу, каждый знает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:18
Я видел игру Баварии в ЛЧ...
Говорить о недоразвитости игроков команды может разве что недоразвитое руководство клуба....

Удачи Нагельсманну с более адекватными руководителями!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:46
Все три причины надуманные.
Наверное не поддержал ЛГБТ?)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:25
Игорь Николаев - "Пять причин"
Слова песни подходят для увольнения любого тренера:
Первая причина - это ты, А вторая - все твои мечты,
Третья - это все твои слова, Я им не поверил едва...
Четвертая причина - это ложь, Кто прав, кто виноват - не разберешь,
А пятая причина - это боль, От того, что умерла любовь...
Elliada
Elliada
вчера в 14:21
Плохие результаты в чемпионате? Вроде 1 очко разницы и впереди много игр. И не такое отставание отыгрывали.

Отсутствия развития игроков? Интересно, как они это поняли и как оценивают прогресс

Ушел в отпуск во время перерыва на матчи сборных? Во-первых, те, кто остался, игроки резерва, всех основных вызвали на матчи сборных. Во-вторых, не сказано на сколько он отправился в отпуск. Может, решил пару дней отдохнуть. Тем более, мог дома планы и схемы обдумывать. В-третьих, у него есть заместители, которые могут проводить занятия.

Все причины высосаны из пальца.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:20
Как это не странно думаю всё же п. 3; обычно так и бывает , что не значительная причина и является основанием для принятия решения. Или Нагельсманн пошёл на принцип, или кого то просто "жаба задушила". А возможно, и то и другое.
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 14:16
В работе Нагельсмана в Баварии я разочарован, но желаю мюнхенскому клубу вылететь из ЛЧ и не выиграть Бундеслигу.
112910415
112910415
вчера в 14:11
сформулировали наспех, для видимости !
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 13:58
4) И тут еще безработный Тухель в Мюнхене
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:29
2 и 3 причины ну прямо очень веские.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 