Стали известны три главные причины увольнения Нагельсманна из «Баварии»

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вчера, 13:23

«Бавария» приняла решение уволить с должности главного тренера клуба.

По данным источника, основными причинами такого решения стали:

- Плохие результаты команды в Бундеслиге.

- Отсутствие развития у игроков.

- Футболисты и руководство были удивлены, что Нагельсманн отправился в отпуск на время перерыва на матчи сборных, а не остался работать с игроками, которые пропускают встречи национальных команд.