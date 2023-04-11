Семак высказался о возможной работе в сборной России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно возможной работы в сборной России.
Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший.
В нынешних геополитических условиях переход на должность тренера сборной нельзя рассматривать как повышение или надёжное продолжение тренерской карьеры.
Отсутствие официальных матчей, сомнительные товарняки, неминуемый перекос в сторону игр с азиатскими клубами, смена поколений и кризис с комплектованием самой сборной РФ.
В нынешних геополитических условиях переход на должность тренера сборной нельзя рассматривать как повышение или надёжное продолжение тренерской карьеры.
Отсутствие официальных матчей, сомнительные товарняки, неминуемый перекос в сторону игр с азиатскими клубами, смена поколений и кризис с комплектованием самой сборной РФ.