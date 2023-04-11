Семак высказался о возможной работе в сборной России

Главный тренер «Зенита» дал комментарий касательно возможной работы в сборной России.

Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший.