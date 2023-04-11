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Семак высказался о возможной работе в сборной России

вчера, 14:26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно возможной работы в сборной России.

Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 19:37, ред.
Не знаю ни одного тренера как в СССР, так и в России, который бы отказался от предложения возглавить сборную страны. Это как раз ТО предложение от которого не отказываются. Так что если Семаку предложат, то он тоже не откажется.
протон
протон
вчера в 18:59
Зачем тренер для практически несуществующей команды? После 2036 г. будет допуск на международную арену, вот и назначат тренера, соберут команду и т.д. А сейчас это все пустые слова и ненужные телодвижения.
В нынешних геополитических условиях переход на должность тренера сборной нельзя рассматривать как повышение или надёжное продолжение тренерской карьеры.
Отсутствие официальных матчей, сомнительные товарняки, неминуемый перекос в сторону игр с азиатскими клубами, смена поколений и кризис с комплектованием самой сборной РФ.
swed27
swed27
вчера в 15:33
Сначала надо сборную вывести на международную арену
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:24
Не нужно ему это. Да и для сборной он не сильнее Карпина однозначно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:22, ред.
Респект Семаку...правильно про меня сказал...
q8374r5pjur2
q8374r5pjur2
вчера в 14:59
Если в сборной будет несколько бразильцев тогда возможно!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:53
Возможно Семак и возглавит сборную, но позже.
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:49
Правильно и дипломатично ответил.
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