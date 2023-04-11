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Талалаев может возглавить «Химки»

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протон
протон
вчера в 19:19
Андрюха монстр конечно,4 или 3 клуб в пердив спустит, рекордсмен
Напрасный труд
Напрасный труд ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:17
ОН только кошелёк с собой берёт.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:16
Этот комик подходит! Возглавить и обезглавить кого угодно,это его профессия!
zfbw54efej4x
zfbw54efej4x
вчера в 17:01, ред.
Думаю это вполне реально.
Если посмотреть правде в глаза, да ещё зная, что твориться в команде, особенно в руководстве, то надо признать, ни один порядочный тренер не пойдёт работать в фк Химки.
В последние годы самым грамотным был Игорь Черевченко, но по понятным причинам ему не удалось нормально работать в коллективе, а как с ним обошлись, лучше скажет фраза сказанная Черевченко: "Не вернусь в «Химки», если позовут обратно".
Потом была третья попытка Юрана и на удивление строптивый, ершистый тренер смог сделать нереальное и наладить игру, да так, что она была высоко. Но зачем в команде тренер, даже если он даёт результат, когда он не выпускает сыночка босса...
Шалимов, Талалаев, Гунько, ну а Писарев, Гогниев это вообще полный писец.
Одним словом Химкам уже никто не поможет, а такие как Писаре, Гогниев, Талалаев ещё больше добьют.
LOpp
LOpp
вчера в 16:54
Талалаев когда переходит в новый клуб он хоть успевает чемодан разобрать?
Рaтмир
Рaтмир ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:44
Сомнительно! К примеру, Мостовой тоже имеет огромный опыт работы экспертом на телевидении...:))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:41
К слову - он и на "Матч ТВ" очень гармонично смотрится...)
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:33
3 команды за сезон. ТРИ! Это рекорд?...Вот это тяга к работе! Ужас....

Карусель, карусель, начинает рассказ, прокатись на нашей карусели! (с)... Талалаев уже Тарханова и Божовича наверное скоро обогнит по числу возглавляемых клубов (у Талалаева пока 5 клубов , у Тарханова и Божовича по 6 (в некоторые они заходили несколько раз), а рекордсмен Сергей Павлов - 7...).

Ну а так что, продолжается круговорот г. тренеров в РПЛ. Буква г - не о главных...:))
Гость
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