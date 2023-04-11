Экс-тренер «Торпедо» Андрей Талалаев может возглавить «Химки».
На данный момент и.о. главного тренера подмосковного коллектива является Ринат Билялетдинов.
«Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.
Экс-тренер «Торпедо» Андрей Талалаев может возглавить «Химки».
На данный момент и.о. главного тренера подмосковного коллектива является Ринат Билялетдинов.
«Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.
Если посмотреть правде в глаза, да ещё зная, что твориться в команде, особенно в руководстве, то надо признать, ни один порядочный тренер не пойдёт работать в фк Химки.
В последние годы самым грамотным был Игорь Черевченко, но по понятным причинам ему не удалось нормально работать в коллективе, а как с ним обошлись, лучше скажет фраза сказанная Черевченко: "Не вернусь в «Химки», если позовут обратно".
Потом была третья попытка Юрана и на удивление строптивый, ершистый тренер смог сделать нереальное и наладить игру, да так, что она была высоко. Но зачем в команде тренер, даже если он даёт результат, когда он не выпускает сыночка босса...
Шалимов, Талалаев, Гунько, ну а Писарев, Гогниев это вообще полный писец.
Одним словом Химкам уже никто не поможет, а такие как Писаре, Гогниев, Талалаев ещё больше добьют.
Если посмотреть правде в глаза, да ещё зная, что твориться в команде, особенно в руководстве, то надо признать, ни один порядочный тренер не пойдёт работать в фк Химки.
В последние годы самым грамотным был Игорь Черевченко, но по понятным причинам ему не удалось нормально работать в коллективе, а как с ним обошлись, лучше скажет фраза сказанная Черевченко: "Не вернусь в «Химки», если позовут обратно".
Потом была третья попытка Юрана и на удивление строптивый, ершистый тренер смог сделать нереальное и наладить игру, да так, что она была высоко. Но зачем в команде тренер, даже если он даёт результат, когда он не выпускает сыночка босса...
Шалимов, Талалаев, Гунько, ну а Писарев, Гогниев это вообще полный писец.
Одним словом Химкам уже никто не поможет, а такие как Писаре, Гогниев, Талалаев ещё больше добьют.